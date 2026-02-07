uffici comunali
uffici comunali
Attualità

Rilascio Carta d'Identià Elettronica: apertura straordinaria questa mattina

Ricordiamo che l’accesso agli uffici avverrà esclusivamente su prenotazione “on line”

Andria - sabato 7 febbraio 2026 6.44
Al fine di consentire un più rapido rinnovo dei documenti di identità da parte dei numerosi cittadini che ancora oggi risultano in possesso di carte di identità cartacee o che sono del tutti privi di documento di identità, il Comune di Andria ha stabilito di assicurare, nei mesi febbraio e marzo 2026 due giornate di apertura straordinaria degli sportelli CIE dei Servizi Demografici siti in Andria in Piazza Trieste e Trento, finalizzate esclusivamente al rilascio di Carte di Identità Elettroniche, in favore di cittadini residenti in possesso di carta di identità cartacea o che ne sono del tutto privi, secondo il seguente calendario settimanale:
apertura straordinaria - 3 sportelli CIE dedicati – Piazza Trieste e Trento
Mercoledì pomeriggioSabato mattina
dalle ore 15,00
alle ore 18,00		dalle ore 9,00
alle ore 12,00
L'accesso agli uffici in dette giornate potrà avvenire esclusivamente su prenotazione "on line", da effettuarsi tramite il sito ministeriale ordinariamente dedicato alle prenotazioni per l'accesso agli uffici per il rilascio CIE, ovvero al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
I cittadini interessati a far data dal giorno 3 febbraio 2026 potranno procedere alla prenotazione on line direttamente, con i propri strumenti digitali.

Per i cittadini che abbiano necessità di supporto tecnico nelle operazioni di prenotazione on line della CIE, l'Amministrazione con decorrenza dal 10.02.2026 metterà a disposizione 4 sportelli di facilitazione digitale finanziati dalla regione Puglia, che saranno operativi dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i martedì-mercoledì-giovedì sino al 30.06.2026 presso i seguenti uffici:
  1. PALAZZO DI CITTA' - Piazza Umberto I
  2. UFFICIO TRIBUTI – Via Bari
  3. BIBLIOTECA COMUNALE – Piazza Sant'Agostino
  4. BIBLIOTECA DIOCESANA – Largo Seminario 8
  Comune di Andria
  Carta d'identità elettronica
  • carta identità
