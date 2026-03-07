distributore gasolio
distributore gasolio
Territorio

Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni

Per questo motivo è urgente adottare misure di sostegno immediate a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca

Puglia - sabato 7 marzo 2026 07.00 Comunicato Stampa
Con un aumento di 0,30 euro al litro più IVA in appena tre giorni, i costi orari delle lavorazioni agricole sono letteralmente esplosi, con il rischio concreto che trattori e macchine agricole restino fermi nei campi e che anche i pescherecci non possano uscire dalle banchine, per questo motivo è urgente adottare misure di sostegno immediate a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca, messe in grave difficoltà dal repentino balzo dei prezzi del gasolio agricolo. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia, che segnala come l'esplosione dei costi del carburante sia strettamente collegata agli effetti della guerra in Iran sul mercato energetico globale, con forti tensioni sulle quotazioni del petrolio che si ripercuotono rapidamente sui prezzi alla pompa e sulla competitività delle imprese agricole e della pesca pugliesi.

In Puglia l'agricoltura rappresenta un settore strategico ma anche energivoro, con le aziende agricole che consumano ogni anno circa 0,15 Mtep di energia, di cui la maggior parte sotto forma di gasolio per la meccanizzazione agricola, complessivamente, ciò corrisponde a un consumo annuo di 80–140 milioni di litri di gasolio. Un aumento del prezzo del carburante di 30 centesimi al litro comporta al momento per le aziende agricole pugliesi circa 25 milioni di euro di costi aggiuntivi, solo per il carburante.

I prezzi del carburante agricolo sono aumentati di quasi il 35% in appena tre giorni, determinando un forte incremento dei costi orari delle lavorazioni meccaniche, con il rischio concreto di interruzioni delle arature nelle zone cerealicole -incalza Coldiretti Puglia – con l'impennata dei prezzi che si ripercuote inoltre sull'irrigazione di ogni coltura, sul riscaldamento e sulla gestione energetica di stalle e serre, aggravando significativamente il bilancio operativo delle aziende agricole pugliesi

"Questa escalation dei costi è insostenibile e mette a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese agricole – afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo –. Serve un intervento immediato da parte delle istituzioni per evitare che i campi restino senza lavorazioni e che la produzione regionale ne risenta gravemente."

"Le aziende agricole e della pesca pugliesi non possono sopportare questi rincari improvvisi", aggiunge il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, nel sottolineare che "senza sostegni urgenti, rischiamo di interrompere attività fondamentali per l'economia regionale e per l'approvvigionamento alimentare delle famiglie." Con l'inflazione alimentare che galoppa e le famiglie costrette a tagliare gli acquisti, la penuria di produzioni pugliesi che si sono salvate dagli eventi estremi degli ultimi mesi e i rincari di benzina e gasolio, dove la logistica incide fino a un terzo sul prezzo finale di frutta e verdura, rischiamo un effetto domino sui costi alimentari. La differenza tra prezzo in campagna e prezzo al dettaglio è ormai enorme e spesso ingiustificata.

A livello regionale, i consumi finali di energia della Puglia ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all'anno, con il settore dei trasporti che assorbe circa il 34,6% dei consumi, secondo elaborazioni su dati MASE‑ENEA‑Terna. Nell'ambito di questi consumi, l'intera filiera agroalimentare rappresenta una quota stimata superiore al 10%, includendo produzione agricola, trasformazione e logistica.

Questi dati evidenziano in modo chiaro come l'impennata dei costi energetici metta a dura prova l'intero sistema agroalimentare regionale, incidendo non solo sulla redditività delle aziende agricole e della pesca, ma anche sulla continuità delle produzioni e sulla filiera alimentare destinata ai consumatori. È quindi fondamentale, come sottolinea Coldiretti Puglia, adottare con urgenza interventi mirati e sostegni concreti per garantire la sopravvivenza delle imprese, preservare il lavoro nei campi e nei porti e tutelare la sicurezza alimentare della regione
  • coldiretti
  • agricoltura
  • Carburanti
Ammodernamento dentro, rifiuti abbandonati fuori. Il paradosso di via Stazio
7 marzo 2026 Ammodernamento dentro, rifiuti abbandonati fuori. Il paradosso di via Stazio
"Intorno ai Giocattoli ": un pomeriggio per tornare bambini al Mu.Giò di Andria
7 marzo 2026 "Intorno ai Giocattoli": un pomeriggio per tornare bambini al Mu.Giò di Andria
Altri contenuti a tema
Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli Politica Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Andrea Ferri ha portato all'attenzione queste problematiche
Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Coldiretti: "Oltre 40mila tra ristoranti, bar, pizzerie, attività di ristorazione mobile e mense operano sul territorio regionale"
Agricoltura: arrivano le primizie in campo, da fave a piselli Agricoltura: arrivano le primizie in campo, da fave a piselli Coldiretti: "Spinte dagli sbalzi climatici che stanno caratterizzando l’inverno in corso"
Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva La regione vanta oltre 370mila ettari di uliveti che rappresentano il 64% della superficie agricola utilizzata della Puglia
Nelle scuole solo l'8,5% degli studenti consuma abbastanza frutta e verdura Nelle scuole solo l'8,5% degli studenti consuma abbastanza frutta e verdura Siglato Protocollo tra Coldiretti, MIM e Fondazione Campagna Amica  
Micro ortaggi e fiori commestibili in tavola: come cambiamo le abitudini degli italiani Micro ortaggi e fiori commestibili in tavola: come cambiamo le abitudini degli italiani Le principali regioni produttrici sono Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Liguria
Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Enorme il ritardo dei comuni, tra cui Andria nell'evadere le pratiche UMA Confagricoltura Bari-BAT: “Digitalizzazione incompleta e affrettata"
Proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole: il plauso di Coldiretti Proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole: il plauso di Coldiretti Avanti sulla prevenzione con regole applicabili e stop burocrazia irrealistica  
Invito al Comune: "La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive "
7 marzo 2026 Invito al Comune: "La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive"
Servizio civile presso la Caritas, opportunità per i giovani: prevista indennità mensile
7 marzo 2026 Servizio civile presso la Caritas, opportunità per i giovani: prevista indennità mensile
Prezzo dei carburanti: scattano i controlli delle Fiamme gialle
7 marzo 2026 Prezzo dei carburanti: scattano i controlli delle Fiamme gialle
Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”
6 marzo 2026 Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”
Sanità, abbattimento delle liste d’attesa: domenica mattina mammografie alla Radiologia dell’ospedale di Andria
6 marzo 2026 Sanità, abbattimento delle liste d’attesa: domenica mattina mammografie alla Radiologia dell’ospedale di Andria
Tra incidenti e vandalismi nel quartiere "San Valentino " ad Andria: la parrocchia chiede più sicurezza
6 marzo 2026 Tra incidenti e vandalismi nel quartiere "San Valentino" ad Andria: la parrocchia chiede più sicurezza
Confcommercio Andria incontra i candidati sindaci Bruno e Napolitano
6 marzo 2026 Confcommercio Andria incontra i candidati sindaci Bruno e Napolitano
Efficientamento energetico e pubblica illuminazione: la Giunta comunale approva gli atti propedeutici
6 marzo 2026 Efficientamento energetico e pubblica illuminazione: la Giunta comunale approva gli atti propedeutici
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.