Carcasse di auto rubate, la Regione potenzia i sistemi di controllo del territorio nella Bat

Con la sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento del servizio di progettazione, fornitura a noleggio, installazione, configurazione e manutenzione full service di un sistema informatico integrato di controllo e sorveglianza del territorio, la Regione Puglia attua una delle prime azioni previste dall'Accordo sottoscritto con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani nel novembre 2025.Un Accordo che prevede la realizzazione di attività di interesse comune per il contrasto dell'inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli rubati, resosi necessario proprio perché la provincia Bat è tra le più colpite d'Italia da questo fenomeno. L'abbandono illecito delle carcasse delle auto rubate determina una situazione di degrado sia del paesaggio che dell'ambiente, perché i veicoli abbandonati, da cui possono fuoriuscire sostanze inquinanti, sono qualificabili come rifiuti speciali pericolosi con il pericolo di inquinamento connesso ai frequenti incendi delle carcasse. Tutto questo genera un elevato rischio di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere, con conseguenti danni per l'ecosistema.L'attivazione di un ulteriore sistema tecnologico di controllo del territorio, noleggiato dalla Regione Puglia, è una delle soluzioni individuate per rafforzare la capacità di monitoraggio e di intervento, a supporto dei sistemi già utilizzati dalle Forze dell'ordine. L'Accordo infatti prevede che gli apparati tecnologici vengano trasferiti in uso alla Prefettura Bat, che li porrà a disposizione delle Forze dell'ordine. Il noleggio, affidato per un anno al costo di 122.000 euro, comprende anche la formazione del personale addetto all'utilizzo e alla gestione del sistema centrale e delle Sale Controllo e assistenza tecnica H24."Il contrasto all'abbandono delle carcasse di veicoli rubati ha un doppio valore – ha detto l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento -, perché tende a reprimere azioni criminali sia contro il patrimonio dei singoli cittadini che contro l'ambiente. Regione Puglia, Prefettura Bat e Forze dell'ordine uniscono ancora una volta le loro forze e competenze per promuovere la legalità e la tutela dell'ambiente e della salute umana. Nella Bat il fenomeno dell'abbandono e dell'incendio di carcasse di auto rubate nelle campagne è molto frequente e abbiamo il dovere morale di arginarlo, nel rispetto della giustizia e per una qualità della vita migliore per la comunità".