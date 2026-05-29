Panino Andria 1931, la nuova proposta della selezione Origini Edition di Autogrill

Interessante che l'azienda ricordi la storia della Burrata di Andria: nata dall'ingegno di Lorenzo Bianchino nei primi decenni del Novecento? Si racconta che, a causa di una forte nevicata che impediva il trasporto del latte, egli decise di trasformarlo creando un prodotto fresco ispirato alle mantèche: un involucro di pasta filata che racchiudeva panna e sfilacci di pasta. La denominazione 1931 richiama l'anno di una delle prime segnalazioni ufficiali del prodotto.

Le origini sono il miglior posto da cui ripartire. Riparti dai territori autentici della Puglia, tra le Murge e la Valle d'Itria, e dagli oliveti argentati della Toscana. Parola di Autogrill che lancia così il panino Andria 1931, la nuova proposta della selezione Origini Edition che celebra la qualità italiana certificata DOP e IGP.Ecco gli ingredienti certificati IGP del panino Andria 1931: la Burrata di Andria IGP, e cioè il nostro formaggio a pasta filata prodotto da latte vaccino che sul sito di Autogrill viene definito come "un involucro di pasta filata bianco e lucido, caratterizzato dalla tipica chiusura apicale, racchiude un ripieno di panna e pasta sfilacciata a mano: la stracciatella. Il termine prende origine proprio da questo metodo di lavorazione del ripieno". L'olio utilizzato è però l'extravergine di oliva Toscano IGP è prodotto in tutta la Toscana da numerose celebri varietà autoctone. Poi c'è il buon capocollo di Martina Franca, salume tradizionale iscritto tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Puglia, realizzato nel cuore della Valle d'Itria, tra i comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo. La marinatura nel vino cotto, l'affumicatura con rami di quercia fragno e una stagionatura minima di 150 giorni conferiscono al Capocollo di Martina Franca il suo caratteristico colore rosso vinoso e un profilo gustativo unico. Al palato lascia spazio a intense note tostate e a un aroma pronunciato derivante dal pepe e dal fumo di quercia.