Bocciatura assestamento di bilancio: botta e risposta tra Di Bari (M5S) e Marmo (FI)

"La consigliera Grazia Di Bari, da degna rappresentante della compagnia grillesca, continua nella spregevole pratica, utilizzata a più non posso dal suo partito, della mistificazione e della produzione di false notizie".Queste le parole del consigliere regionale di Forza Italia, Nino Marmo, che così risponde alle affermazioni della pentastellata che così si è espressa in merito alla bocciatura dell'assestamento di bilancio: "La maggioranza di centrosinistra della Regione Puglia è allo sbando e va a gambe all'aria. - afferma Di Bari - Non deve passare in silenzio il sostegno che Nino Marmo offre alla maggioranza di Emiliano. Una pratica consolidata. Infatti, anche alcuni consiglieri del PD andriese si sono offerti parecchie volte di salvare il centrodestra guidato dal Sindaco Giorgino e di cui fa parte Nino Marmo.Uno scambio di favori, Marmo ricambia sostenendo il centrosinistra di Emiliano. Nessuno avrebbe detto nulla se non ci fosse stato il M5S. Capisco che irrita, capisco che sottolinearlo è indigesto, ma così stanno i fatti. Destra e sinistra vanno a braccetto e si sostengono sempre!"."Francamente non varrebbe neanche la pena rispondere - controbatte Marmo - ma non accetto che venga messa in dubbio la mia correttezza.Ieri in commissione bilancio, mentre i cinque stelle si facevano notare per il loro totale silenzio, Forza Italia ha votato ovviamente contro l'assestamento di bilancio, ma ho chiesto di continuare la votazione degli articoli successivi per bocciare così tutto il testo. Non solo, ma ho posto una questione istituzionale di uniformità di svolgimento di tutte le commissioni, ma credo sia inutile rispiegare la questione! Me ne farò una ragione. Nessun tentativo quindi di aiutare la maggioranza ma solo la volontà di far maturare una sconfitta ancora più evidente: non avevano i voti! Tanto è vero che chi all'interno della maggioranza in commissione lo ha capito, ha fatto di tutto per interrompere il prima possibile la seduta.La Di Bari ha, quindi, volutamente distorto i fatti e cercato di usarli in modo strumentale per parlare anche della questione del Comune di Andria. Un comportamento che qualifica la persona.La verità è che i 5 stelle vivono e fanno propaganda sulle menzogne e sull'attacco personale", conclude il consigliere.