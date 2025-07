Nuovo ospedale di Andria: le reazioni politiche sulle prossime scadenze

"La pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria entro la metà di ottobre è un obiettivo raggiungibile in modo concreto. Asl Bt, Rtp e Cab Asset sono al lavoro in maniera costante e sinergica per rispettare le tappe fissate dal cronoprogramma tracciato nelle scorse settimane. Contestualmente, ed è questa la grande novità, nella giornata odierna è stato ratificato dalla giunta regionale l'accordo di programma tra Regione Puglia, comune di Andria, provincia Bat e Asl Bt che permetterà al consiglio comunale di Andria di riunirsi per poter adottare la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera". Così ila margine dell'audizione in I commissione da lui richiesta per fare il punto della situazione."La commissione odierna - afferma Caracciolo - ha certificato la bontà del rapporto sinergico, più volte da me sollecitato, tra Cab Asset, Rup ed Rtp finalizzato al rispetto dei tempi. Secondo quanto riportato dal Rup, il primo rapporto ispettivo di Cab Asset è arrivato puntualmente a metà luglio. I rilievi emersi sono già stati presi in considerazione e si sta lavorando in sinergia per risolverli nella fase esecutiva del progetto. Contestualmente si sta lavorando per le forniture. L'obiettivo di arrivare al bando di gara tra fine settembre e metà ottobre è fattibile, tant'è che, sempre secondo quanto riportato dal Rup, la Asl Bt ha già predisposto una bozza del bando stesso"."La grande novità odierna - prosegue Caracciolo - è quella della ratifica, da parte della giunta regionale, dell'accordo di programma tra Regione Puglia, Comune di Andria, Provincia Bt e Asl Bt che permetterà al consiglio comunale di Andria di riunirsi per poter adottare la variante urbanistica necessaria a realizzare l'opera. A proposito del comune di Andria, va avanti anche il cronoprogramma per la viabilità che sarà realizzata con i 6 milioni di euro di fondi Fsc messi a disposizione della Regione Puglia. A breve, infine, sarà anche siglato l'accordo di programma tra Regione e Ministero della Sanità"."Continuiamo a seguire con attenzione - ha- il cronoprogramma per la costruzione del nuovo ospedale di Andria. Oggi abbiamo ricevuto una notizia attesa da tempo: nella giunta regionale di questo pomeriggio verrà approvata la delibera sull'accordo di programma, che poi sarà trasmessa al Comune di Andria per la successiva approvazione della variante urbanistica in consiglio comunale. Parallelamente procede anche l'iter l'altro accordo di programma tra la Regione Puglia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute e domani, come da prassi, ci sarà un passaggio in conferenza Stato Regioni, necessario per arrivare alla firma del protocollo tra il presidente Emiliano e il ministro Schillaci e alla sottoscrizione dell'accordo. Per quanto riguarda il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori per il progetto esecutivo, tutti stanno facendo la loro parte per rispettare i tempi previsti e arrivare alla pubblicazione entro fine settembre o al massimo il mese di ottobre. Ricordiamo ancora una volta che nella migliore delle ipotesi il nuovo ospedale sarà pronto a marzo 2029, per questo continuiamo ad insistere sulla necessità di potenziare l'ospedale Bonomo, Ho chiesto l'audizione della commissaria della ASL Bt Tiziana Di Matteo proprio per per fare chiarezza sulla programmazione prevista per l'attuale nosocomio e per preservarne le professionalità, dal momento che mi giungono voci non rassicuranti in questo senso. L'ingegner Ieva ci ha rassicurati sugli interventi dal punto di vista strutturale, ma la questione su cui chiedo la massima chiarezza è quella del personale. La nuova struttura non dovrà essere un contenitore vuoto: ricordiamo che si tratta di un ospedale di secondo livello che dovrà garantire la salute ai cittadini dell'intera provincia. A settembre ci sarà una riunione della commissione sul nuovo ospedale e sarà l'occasione per avere risposte sugli operatori sanitari"."Accogliamo con grande favore le notizie emerse quest'oggi. La commissione sarà aggiornata nella prima settimana di settembre e - conclude Caracciolo - colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali continueranno a lavorare anche nel periodo delle ferie per garantire il rispetto dei tempi"."Il sospetto che anche il nuovo ospedale di Andria finisca nel marasma della campagna elettorale del centrosinistra è molto reale - sottolinea, non a caso, ed è il caso di dire, guarda caso il bando di gara potrebbe essere pronto a fine settembre inizi ottobre prossimo, proprio a ridosso delle elezioni! Ma siccome stiamo parlando di un'opera sanitaria di grandissima importanza per la BAT, anche nel mio ruolo di consigliere regionale di opposizione, ho volutamente avuto un atteggiamento positivo durante l'ennesima audizione, interessata soprattutto a conoscere il cronoprogramma dell'avvio dei lavori. Francamente devo dire che gli auditi (dalla ASL BAT al Comune di Andria) hanno dato rassicurazioni sull'iter, annunciando persino che nella giornata di oggi in giunta regionale verrà approvato approvato l'accordo di programma per consentire al comune di Andria di procedere con la variante urbanistica, subito dopo sarà possibile firmare l'accordo di programma tra la Regione Puglia e i Ministeri della Salute e delle Finanze."Ma l'esperienza con i cantieri dei nuovi ospedali (quello di Monopoli-Fasano e Taranto) non ci conforta: dalla posa della prima pietra all'entrata in funzione ci vorranno circa dieci anni, nel frattempo la BAT non può continuare a essere la cenerentola della Puglia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria potendo fare affidamento solo su tre Pronto soccorso (Barletta, Andria e Bisceglie) e con servizi sanitari sempre più carenti. Quindi l'auspicio è quello che nei prossimi anni venga potenziata la sanità della nostra provincia, evitando il rischio che si è verificato nelle altre province dove si sono chiusi i reparti come se il nuovo ospedale si sarebbe aperto il giorno dopo!"