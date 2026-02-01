Giovanni Vurchio
Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio

"Assunzione di una responsabilità precisa: portare in Consiglio regionale la voce delle comunità che rappresento"

Andria - domenica 1 febbraio 2026 17.26
Domani si aprirà la XII legislatura della Regione Puglia, con la prima seduta del Consiglio regionale convocata alle ore 11.00 nella sede di via Gentile, alla presenza del Presidente Antonio Decaro.
"L'avvio dei lavori segna l'inizio di una fase importante per la Puglia e per i suoi territori, chiamati ad affrontare sfide complesse che richiedono attenzione, ascolto e continuità nel lavoro istituzionale.
Per me, da neo consigliere regionale, è l'assunzione di una responsabilità precisa: portare in Consiglio regionale la voce delle comunità che rappresento, i bisogni concreti dei cittadini, le istanze dei territori spesso lontani dai riflettori ma centrali per lo sviluppo della regione.
L'impegno sarà quello di mantenere un legame costante con il territorio, ascoltando amministratori, associazioni e cittadini, per trasformare le istanze locali in contributi utili al lavoro del Consiglio regionale", conclude il consigliere regionale della Puglia, Giovanni Vurchio.
