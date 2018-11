Astip, Associazione Strage dei treni in Puglia: "Inermi nel vedere ua comunità abbandonata dalle Istituzioni"

Dura presa di posizione dell' Astip, l' Associazione Strage dei treni in Puglia, dopo quello che è accaduto questo pomeriggio sulla tratta della Ferrotramviaria."Dopo il grave episodio accaduto nel tardo pomeriggio, assistiamo, ancora una volta, ai disagi che crea la società Ferrotramviaria ai pendolari della Bari-Barletta, siamo inermi nel vedere una intera comunità abbandonata da tutte le Istituzioni, dal 12 luglio 2016, giorno in cui due treni si scontrarono frontalmente, portando alla morte 23 persone, 51 i feriti.Nonostante la società sia imputata con tutti i suoi dirigenti a vario titolo, continua a gestire la Bari Nord.Siamo stanchi di vedere i nostri morti trattati come serie B, come siamo stanchi di essere, per Roma, soltanto il profondo Sud, quindi non meritevoli di far valere i nostri diritti.Rivolgiamo pertanto questo appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, capi delle relative forze di maggioranza di questo governo, affinché ci aiutino a trovare presto delle soluzioni.Stesso appello alla Ministro del Sud Lezzi, al Ministro del MIT Toninelli.Chiediamo a tutti i pendolari di scrivere a questo indirizzo mail, le difficoltà giornaliere che si vivono: segreteria.ministro@mit.gov.itÉ arrivato il momento di dar voce a tutti".