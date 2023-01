Associazione "Compagni di viaggio": «Bravi i consiglieri regionali a salvarsi il loro stipendio»

«La Regione Puglia ha difficoltà ad inserire nuovi screening anti-tumori, che potrebbero salvare tanti pugliesi individuando per tempo la malattia, poiché aumenterebbero i costi sanitari e la nostra regione non se lo può permettere. Si chiama PREVENZIONE. Invece i consiglieri regionali sono stati bravi ad adottare un'altra PREVENZIONE, quella per salvarsi il loro stipendio se in futuro il presidente Emiliano dovesse dimettersi prima della scadenza naturale. Lasciamo ai cittadini il giudizio su tale comportamento, perché noi non abbiamo parole al riguardo!»

Lo sottolineano in una nota i componenti dell'associazione "Compagni di viaggio", Grazia Cannone, Gianni Civita, Michele D'Amore, Maria Falcetta e Riccardo Suriano.