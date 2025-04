Antonio Rutigliano riconfermato delegato provinciale BAT del CONI Puglia

Nei lavori della prima Giunta del Coni Puglia, il presidente, rieletto per il terzo mandato consecutivo alla guida dello sport regionale, ha presentato i nominativi dei componenti della squadra che lo affiancherà per il quadriennio 2025-2028 fra questi, tranese e uomo di sport di lunga militanza, che rimane alla guida del provinciale del Coni e la cui riconferma è senza dubbio il riconoscimento di un ottimo lavoro di squadra e di una progettualità che guarda alla pratica dello sport da divulgare fra le giovani generazioni e declinare con quello spirito olimpico partecipativo che è l'identità del CONI.nel tracciare le attività dell'ultimo quadriennio della delegazione provinciale, ne aveva sottolineato alcune per la loro importanza sportiva e culturale, come il consolidato format PALESTRANATURA capace di coinvolgere ogni anno oltre duemila ragazzi delle scuole elementari, diverse associazioni provinciali, le istituzioni come Regione e Comuni, e, soprattutto, valorizzato il nostro territorio, ola meravigliosa mostra delle Fiaccole olimpiche, ospitate nella splendida sede della Fondazione SECA, nella piazza antistante la Cattedrale di Trani a marzo del 2023 ed infine continuando ad abbinare sempre sport e valori, l'adesione al progetto nazionale "La Corsa di Miguel" che ha consentito al CONI di dialogare con i ragazzi di 32 istituti di ogni ordine e grado della territorio, di organizzare ben 5 tappe sportive con quasi tremila partecipanti, e di portare a Roma lo scorso 21 marzo, per le finali nazionali, una importante rappresentativa di 35 atleti che hanno ottenuto brillanti risultati nello Stadio delle Terme di Caracalla intitolato a Nando Martellini.Un lavoro, quello di, di chi è stato il suo vice Giuseppe Sergio e dei ai vari fiduciari comunali, che ha avuto un giusto riconoscimento con la visita a Trani il 25 novembre 2024 del Presidente Giovanni Malagò, alla presenza di tutte le Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia BAT. Ora è tempo di ripartire con che spirito e con che progettualità lo abbiamo chiesto proprio al riconfermato delegato del CONI della sesta provincia Antonio Rutigliano.«Dopo quella del Presidente Regionale Angelo Giliberto, con lui abbiamo iniziato un percorso già otto anni fa, mi sembrava anche logico poterlo continuare e portarlo a termine per il prossimo mandato, per tutto quello che siamo riusciti a realizzare soprattutto nel nostro territorio speravo in una riconferma e così è stato».«Le idee non mancano, è chiaro che dobbiamo consolidare quelli che sono progetti già iniziati in questi anni, comecome anche la stessache quest'anno ha avuto un particolare rilievo proprio qui da noi nella ABAT, le idee non mancano e quindi sicuramente cercheremo di inventarci qualcosa di nuovo per essere sempre più attraenti per i ragazzi, soprattutto nel mondo scolastico perché da lì che dobbiamo naturalmente iniziare il nostro lavoro e cercare di convincerli a fare sport e ad essere sempre più partecipativi».«Le priorità sono diverse, è chiaro che i ragazzi sono sempre al primo posto, ma non dobbiamo dimenticare anche il grande lavoro che fanno le nostre associazioni sportive sul territorio tra miglia e difficoltà e poi soprattutto dobbiamo avere un occhio particolare all'impiantistica, senza gli impianti, senza i palazzetti, senza le piste, senza i campi, diventa veramente difficile riuscire a far praticare lo sport ai nostri giovani, quindi dobbiamo comunque cercare di collaborare anche con le amministrazioni comunali a che questa naturalmente possa dare un'accelerata e sfruttare tutti i finanziamenti possibili ed immaginabili per cercare di avere maggiori strutture sul nostro territorio».Per ciò che concerne la squadra scelta dal riconfermato Presidente Regionale del CONI, questi i componenti:saràil vice presidente vicario regionale evicepresidente. Nominati anche i sei delegati provinciali, quindi oltre al già citatodelegato per la BAT, ci sono:(Bari),(Brindisi),(Foggia),(Lecce) e(Taranto). Riconfermatocome direttore scientifico alla guida Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia, la struttura che opera con il compito, tra gli altri, di sviluppare attività e competenze attraverso iniziative di formazione e aggiornamento destinate alle diverse figure professionali sportive.