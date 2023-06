La scuola "Verdi Cafaro" di Andria premiata a Roma dal Coni, con visita a Papa Francesco

Bella esperienza per gli studenti andriesi, impegnati nella IV edizione di PalestrNATURA 2023. Le FOTO della trasferta romana

Una bella quanto coinvolge trasferta romana quella effettuata dagli alunni dell'istituto comprensivo "Verdi Cafaro" di Andria.Impegnati nella IV edizione di PalestrNATURA 2023, hanno partecipato prima all'Udienza generale del Santo Padre e successivamente hanno preso parte alla cerimonia di Premiazione del progetto sportivo, presso la sede del CONI Nazionale, al Foro Italico. Ad accompagnarli la dirigente scolastica, dott.ssa Grazia Suriano ed il dottor Antonio Rutigliano, delegato provinciale Coni Bat, promotore del progetto.Complessivamente sono stati circa 300 i ragazzi giunti nella Capitale, in rappresentanza dei 2mila studenti, appartenenti a 20 istituti scolastici della sesta provincia, che hanno preso parte a PalestrNATURA 2023, la manifestazione sportiva organizzata dal CONI Puglia, attraverso la sua delegazione provinciale del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani. Si è trattato di un evento sportivo che si è articolato su 7 tappe in location della provincia Bat di grande valenza ambientale, paesaggistica, culturale storica.L'intento è stato quello di valorizzare il binomio sport e natura attraverso un approccio basato sull'ambiente e natura come sfondo e palestra-laboratorio di diverse discipline sportive quali corsa campestre, mountain bike, orienteering, tiro con l'arco, ginnastica aerobica, scherma, judo, beach volley e beach soccer, nonchè quello dell'educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile, ecologica e culturale.