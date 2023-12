Convegno e cerimonia di premiazione per il Coni della Bat

Ultimo grande appuntamento per la Delegazione Provinciale di Barletta Andria Trani il prossimopresso l'auditorium del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Bisceglie. E' stata davvero un anno particolare, quello che si va a concludere, segnato da tanti grandi eventi: La Mostra delle Fiaccole Olimpiche nella splendida sede del Polo Museale della Fondazione S.E.C.A. di Trani a fine marzo, le tappe di Palestranatura tra aprile e maggio. Lo splendido viaggio del 31 maggio con oltre 250 ragazzi a Roma in visita prima da Papa Francesco e poi nel Salone degli Onori del Coni, dove hanno incontrato il Presidente Malagò. Le altre tappe di Palestranatura in giro per la Puglia a ottobre, gli interessanti 10 incontri del progetto "A Scuola In Forma con lo Sport" in 10 istituti superiori delle dieci città della provincia (tra febbraio e marzo prima, e a novembre poi, nella sua seconda fase).Sabato, in apertura dell'incontro, ci saranno anche le premiazioni dei 3 atleti che hanno ricevuto per il 2021 la medaglia di bronzo del CONI. Ad essere insigniti di tale onorificenza saranno:, per il nuoto, quarta classificata alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4 x 100 mista,, per il tennis, campione italiano di serie A maschile a squadre per il 2021, e, per il canottaggio a sedile fisso, campionessa italiana lance a 10 remi per lo stesso anno. Dopo il saluto delle autorità che interverranno, e alla presenza dei Dirigenti Scolastici interessati, dei rappresentanti del mondo sportivo e di una rappresentanza degli stessi ragazzi intervistati, si comincerà a parlare dei risultati di questo nuovo magnifico progetto osservatorio che ha permesso al CONI PUGLIA, alla Scuola Regionale dello Sport e all'AMS BAT, di fotografare il cambio di abitudini dei ragazzi dai 14 ai 17 anni in campo alimentare, sociale, educativo e sportivo, attraverso la somministrazione diretta di oltre 2200 questionari.A parlare di questo importante argomento ci saranno il d, Presidente AMS BAT, e tra i curatori del progetto, il d, Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e il p, del Dipartimento di Scienze Biomediche della Università di Bari. Le conclusioni saranno affidate al Delegato Provinciale del CONI, d