Anno di Volontariato Sociale “Invitati per Servire – alla scuola di Pier Giorgio Frassati”

"Vivere, non vivacchiare" (beato PG Frassati).L'Anno di Volontariato Sociale "Invitati per Servire" 2025 - 2026 si appresta alla sua diciottesima edizione!In questo nuovo anno il progetto è associato alla personalità del beato Pier Giorgio Frassati la cui canonizzazione è prevista per domenica 3 agosto all'interno del Giubileo dei giovani: «era un giovane di una gioia trascinante, una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita» (papa Francesco).Di lui ha detto san Giovanni Paolo II: la sua vita "fu quella di un giovane "moderno", aperto ai problemi della cultura, dello sport (un valente alpinista), alle questioni sociali, ai valori veri della vita, ed insieme di un uomo profondamente credente, nutrito del messaggio evangelico, solidissimo nel carattere coerente, appassionato nel servire i fratelli e consumato in un ardore di carità che lo portava ad avvicinare, secondo un ordine di precedenza assoluta, i poveri ed i malati" (13.04.1980)L'esperienza è aperta anche a ragazzi di cittadinanza o di origine non italiana."Un'opportunità che ha come obiettivo sia la crescita individuale, attraverso il mettersi a sevizio dei deboli e degli esclusi, sia la crescita comunitaria, attraverso la formazione di giovani che stanno vicino al prossimo e agli ultimi, senza lasciare indietro nessuno.La Caritas Diocesana di Andria promuove il volontariato tra i giovani per orientarli alla cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità, e accompagnarli verso scelte più impegnative attraverso la formazione, la promozione, la vita comunitaria, i campi lavoro e il servizio.Donare del tempo a chi? I protagonisti sono i minori e gli adulti in situazioni di disagio, i disabili, gli anziani, e attraverso il commercio equo e solidale, i paesi in via di sviluppo in riscatto dei propri diritti", sottolinea il direttore della Caritas diocesana, Sac. Domenico Francavilla.La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita. Ai ragazzi saranno concessi bonus quali: gadget, libri, crediti formativi/PCTO per le Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L'AVS è propedeutico al Servizio Civile Universale.Le adesioni saranno raccolte entro il 30maggio 2025 attraverso un link che si può richiedere al 3294324868.Per ulteriori informazioni si può seguire la pagina Facebook o Instagram: Caritas diocesana di Andria, oppure visitare il sito www.caritasandria.it o chiamare il 328.4517674.