Andria alla fiera del cicloturismo di Bologna

Andria e la Puglia intera, con i suoi 2.200 km percorribili a piedi o in bici tra passaggi naturali, benessere all'aria aperta e scoperta delle aree interne, tutto l'anno, saranno presenti a Bologna alla Fiera di Cicloturismo da oggi fino a domenica 7 aprile , il primo evento in Italia interamente dedicato agli operatori del cicloturismo. Ieri il Comune di Andria ha partecipato, con l'assessore alle Radici Cesare Troia, alla conferenza stampa presso il Dipartimento Turismo Regione Puglia, organizzata dall'Assessorato regionale al Turismo/Pugliapromozione, ASSET, ANCI.r



Presentati i Comuni che puntano sulla vacanza a due ruote: oltre Andria anche Barletta, Bitonto, Castellana Grotte, Castellaneta, Crispiano, Francavilla Fontana, Ginosa, Giovinazzo, Massafra, Mattinata e Taranto.

«L'obiettivo – spiega l'assessore Troia - è quello di aumentare la quota dei cicloturisti che scelgono il nostro territorio, promuoverne le bellezze in modo sostenibile, rendere appetibili i nostri percorsi vacanzieri per le due ruote, e raccontare questa città in modo nuovo e incantevole». A Bari e a Bologna la città federiciana porta il progetto: "Unesco Challenge e la trifora fra Andria e Castel del Monte e si congiunge con percorsi pedonali del Parco dell'Alta Murgia".



ANCI Puglia, a questo proposito, ha promosso la rete di Comuni "Pedalare per viaggiare" e avviato un'azione di coordinamento tra le amministrazioni comunali aderenti, per sviluppare la mobilità dolce ed il ciclo turismo su tutto il territorio regionale.