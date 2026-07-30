Asilo comunale
Asilo comunale "Gabelli"
Vita di città

Nido Gabelli, fino al 28 agosto aperte le iscrizioni

L'assegnazione avverrà a seguito di graduatoria

Andria - giovedì 30 luglio 2026 20.06
Il Comune di Andria – Settore Politiche Sociali rende noto che da oggi 30 luglio sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale "GABELLI", fino alle ore 12 del giorno 28/08/2026, come da comunicazione della Regione Puglia.
«Si apre oggi la piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze per i Buoni Educativi rivolti ai nuclei familiari con bambini da zero a tre anni – spiega l'Assessora per la Città Alleata con delega alla pubblica istruzione, formazione professionale, politiche per la famiglia e per l'infanzia, risorse educative, prof. Nunzia Saccotelli - Si tratta di una misura fondamentale per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e per garantire ai nostri bambini l'accesso a percorsi educativi di qualità fin dai primi mesi di vita.
​ Per quest'anno educativo 2026/2027 abbiamo voluto confermare una soglia ISEE ampia (fino a 75.000,00 €), in modo da ampliare il più possibile il bacino dei beneficiari e non lasciare indietro nessuno.
​ Desidero rassicurare tutti i genitori: non si tratta di un "click day". L'assegnazione dei posti non avverrà in ordine cronologico di arrivo della domanda, ma si baserà esclusivamente su graduatorie stilate secondo criteri oggettivi e di priorità (come la continuità educativa, la presenza di fratelli o sorelle e l'indicatore ISEE). C'è tempo fino al 28 agosto 2026.
​ Invito pertanto le famiglie a compilare la domanda con la massima calma e cura. Sul portale della Regione Puglia sono disponibili video guide dedicate, il catalogo aggiornato delle strutture e tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione più adatta alle esigenze dei propri figli.
​ Continuare a investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità e stare al fianco dei genitori con strumenti semplici, trasparenti ed efficaci.»

I DETTAGLI DEL BANDO

I criteri di accesso al servizio come da AVVISO PUBBLICO REGIONALE sono:
- Continuità educativa
- Presenza di fratelli o sorelle
- Fasce ISEE
L'ISEE richiesto è quello MINORENNI in corso di validità (ovvero ISEE ORDINARIO dove coincidente)
La GRADUATORIA è generata dal sistema e validata dall'Ambito territoriale.
Possono presentare istanza di Buono Educativo, i richiedenti con minori da zero a tre anni in possesso di ISEE non superiore a € 75.000,00 come stabilito dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico.
Oltre ai 52 posti ordinari (8 lattanti + 24 semi divezzi + 20 divezzi) a cui si potrà accedere in base alla graduatoria delle domande ammesse, la struttura è autorizzata ad occupare (con pagamento della retta a carico dell'utente) n. 12 ulteriori posti (2 lattanti+ 6 semidivezzi +4 divezzi ) tramite scorrimento della graduatoria.
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
Le quote di compartecipazione a carico del nucleo familiare sono stabilite in base agli scaglioni ISEE come da tabella all'art. 14 dell'avviso Pubblico Regionale.
La compartecipazione è a carico della Regione.

La compilazione dell'istanza di iscrizione avviene sul portale Studio in Puglia con accesso tramite SPID oppure CIE
Per effettuare l'iscrizione accedere al seguente link www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei o inquadrare il QR CODE (vedasi documento allegato)

SPORTELLO DI SUPPORTO
Presso l'Asilo Nido comunale GABELLI sarà disponibile lo sportello di supporto alla compilazione della domanda:
nei giorni elencati dalle ore 8.30 alle 15.30
lunedì 3 agosto - mercoledì 5 agosto - lunedì 10 agosto - mercoledì 19 agosto - mercoledì 26 agosto

INFO
328 8799814 - 329 0575076
  • Edificio via Gabelli Andria
  • gabelli
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