Meteo
Allerta meteo gialla per pioggia fino alle ore 13 di venerdì 13 febbraio
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
BAT - giovedì 12 febbraio 2026 14.00 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 12 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 14.00 del 12 febbraio e per le successive 23 ore.
Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a localmente moderati.
