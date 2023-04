“Al Caffè- Conversazioni etiche e consapevoli", al Bar Centrale di Andria

Le Cooperative presenti, con i loro prodotti saranno:

L'Associazione Culturale Carsica invita soci, cittadini e tutte le persone interessate, all'incontro che si terrà domenica 16 aprile dalle ore 10 presso il Bar Centrale di Andria.Insieme ad un buon caffè e a cornetti farciti con ottime marmellate e creme alla nocciola, provenienti da filiere etiche che contrastano mafie e caporalato, i partecipanti incontreranno i responsabili del consorzio "Oltre – la rete di imprese" (Foggia), della cooperativa "Altereco" (Cerignola) e della bottega "Centonove/novantasei" (Foggia) che racconteranno le loro esperienze nel settore sociale ed agroalimentare, presentando i loro prodotti frutto di una agricoltura sostenibile e pulita, acquistabili anche direttamente sul posto.Nella sala interna del bar inoltre sarà allestita una piccola mostra fotografica che illustrerà alcuni dei momenti più significativi delle attività delle cooperative presenti.Ingresso gratuito. Inizio ore 10, Bar Centrale - piazza Catuma (Vittorio Emanuele II) n. 34, ad Andria.Info: carsicateatro@gmail.com Oltre, la rete di imprese mette a sistema singole realtà aziendali per promuovere la gestione di servizi ed interventi volti allo sviluppo del territorio, in un'ottica di responsabilità etica e sociale.Aderendo alla rete, le imprese puntano ad accrescere qualità dei servizi offerti ed efficienza gestionale; acquisiscono maggiore visibilità sul territorio; consolidano il proprio potere contrattuale e di trattativa verso committenti, fornitori e sistema finanziario, condividendo e scambiando professionalità, know how e metodologie di lavoro.Cooperativa sociale aderente ad "Oltre", punta a favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di disagio. Attualmente coltiva ortaggi e produce olio tra Orsara di Puglia, Chieuti e Serracapriola.La cooperativa sociale Altereco di Cerignola nasce nel 2008 e si occupa di inclusione lavorativa di persone in condizione di fragilità su terreni confiscati alla mafia ("Terra Aut" e "Michele Cianci"), producendo ortaggi, uva da tavola, uva da vino, melograni, ciliegie, limoni e olive da olio, pomodoro biologico.Tutte le attività si collocano in netto contrasto ad ogni forma di oppressione, malaffare e soprattutto contro il caporalato che toglie dignità ai lavoratori sfruttati.Centonove/novantasei nasce da un'idea del consorzio oltre.Sugli scaffali della bottega si possono acquistare prodotti lavorati su campi che, prima proprietà di famiglie criminali, sono tornati nella disponibilità pubblica.