Enti locali
Ai Comuni le azioni della società AQP s.p.a.
Puglia - martedì 30 dicembre 2025 5.20 Comunicato Stampa
Questo pomeriggio martedì 30 dicembre, nella sede di Lungomare Nazario Sauro 31, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottoscriverà i titoli di trasferimento delle azioni della società AQP s.p.a. in favore dei Comuni di Bari, Mesagne (Br), Cellamare (Ba), Minervino Murge (Bat), Crispiano (Ta) e San Marco in Lamis (Fg) che hanno già deliberato l'ingresso nel capitale sociale.
"Tale adempimento - spiega il segretario generale della Presidenza, Roberto Venneri - ottempera alla previsione dell'art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei Comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale n.14/2024 ed in base al piano di riparto contenuto nella medesima legge.
Con l'ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale di AQP s.p.a. l'Autorità Idrica Pugliese (Ente di Governo dei comuni pugliesi) può, così, perfezionare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, mediante una gestione cd. in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dal d.lgs. 201/2022 (T.U. sui servizi pubblici locali di rilevanza economica), per i prossimi 20 anni.
Si attiva così, il processo di graduale trasferimento del capitale, fino ad un massimo del 20% delle azioni, in capo ai comuni pugliesi, che via via delibereranno l'ingresso in AQP spa".