Agricoltura, Mariangela Matera (FdI): "Da AGEA fondi per ammodernamento frantoi"

"Con il primo decreto di pagamento emanato da AGEA relativo all'ammodernamento dei frantoi oleari, 860 mila euro sono stati assegnati in Puglia interessando ben 7 frantoi e per la Campania 617mila euro. Questo provvedimento fa parte della misura del PNRR "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare". Intervento fondamentale per un settore di eccellenza come quello olivicolo, che spesso ha risentito difficoltà a causa delle condizioni obsolete dei frantoi. Grazie alla determinazione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida e de Sottosegretario con delega alla filiera olivicola, Patrizio Giacomo La Pietra, il Governo Meloni sta dimostrando dal primo giorno del suo insediamento grande attenzione nei confronti del mondo agricolo e delle sue infrastrutture". Lo dichiara il deputato di Andria di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.