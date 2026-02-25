Mariangela Matera
Mariangela Matera
Politica

PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»

Presentata interrogazione alla Camera dei Deputati

Andria - mercoledì 25 febbraio 2026 5.12
«Ho presentato questa mattina (ieri per chi legge n.d.r.), con il sostegno dei parlamentari pugliesi di Fratelli d'Italia, un'interrogazione alla Camera per sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, alla luce di quanto risulta da un recente documento elaborato dall'Osservatorio dell'ANCE, al fine di rafforzare la capacità di spesa della regione Puglia che risulta essere fortemente in ritardo nell'attuazione degli interventi finanziati dal Fesr e dal Fse+ relativi al periodo 2021-2027. I dati della Ragioneria Generale evidenziano infatti, che al 31 ottobre 2025, risultano impegnati (sui 5,6 miliardi di euro stanziati) soltanto 1,1 miliardi di euro pari al 19,1%; il rapporto dell'ANCE evidenzia, altresì, una serie di criticità legate al quadro relativo allo stato di avanzamento dei pagamenti in cui la Puglia si attesta al 10,8%, contro il 12,2% della media nazionale; quanto allo stato di avanzamento del PNRR, dei 5,922 miliardi di euro stanziati per progetti di interesse in Puglia, al 14 ottobre scorso risultavano erogati complessivamente solo 1,96 miliardi di euro, di cui 1,76 miliardi di euro con fondi PNRR; con riferimento ai FERS, la predetta regione registra infatti uno stato di avanzamento inferiore alla media nazionale delle regioni. Le osservazioni contenute nel documento elaborato dall'ANCE, appaiono condivisibili e al contempo allarmanti, valutato che la regione Puglia, nel corso dell'amministrazione di sinistra guidata dall'ex Presidente Emiliano e oggi dall'attuale Presidente Decaro, ha dimostrato ampiamente l'incapacità nel gestire i fondi europei e quelli del PNRR a disposizione, come confermato in più occasioni anche dalla Corte dei Conti che ha evidenziato, una spesa di appena il 5% dei nuovi fondi europei, accumulando peraltro criticità nei cantieri e in ambiti strategici come la sanità». Lo ha dichiarato il deputato pugliese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.
  • PNRR
  • Giorgia Meloni
  • On. Mariangela Matera
Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
25 febbraio 2026 Un’università ad Andria? La proposta di Andria Bene Comune: «Così per trattenere i giovani»
Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
25 febbraio 2026 Morte di Paola Clemente: l'Appello conferma l'assoluzione, una tragedia senza responsabili
Altri contenuti a tema
Giustizia, on.Matera (FdI): «Sì a referendum per Magistratura più equa e basata sul merito» Giustizia, on.Matera (FdI): «Sì a referendum per Magistratura più equa e basata sul merito» Gazebo informativo tenuto ieri mattina ad Andria per illustrare ai cittadini le ragioni del sì al referendum sulla giustizia
Dl bollette, on. Matera (FdI): «Benefici per 5 mld a famiglie ed imprese» Dl bollette, on. Matera (FdI): «Benefici per 5 mld a famiglie ed imprese» La parlamentare andriese: «Un dato importante che evidenzia tutto il lavoro del Governo Meloni»
Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”   Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile”   Scelta politica precisa, che riconosce il valore sociale ed economico della maternità e sostiene concretamente l’occupazione femminile
Rottamazione tributi ad Andria, Napolitano: “La nostra proposta domani in consiglio comunale” Rottamazione tributi ad Andria, Napolitano: “La nostra proposta domani in consiglio comunale” Intervento del candidato sindaco del centrodestra, Sabino Napoletano
Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile” Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile” L’importo mensile è passato da 40 a 60 euro, per un totale fino a 720 euro annui
Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima» Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima» La parlamentare ha partecipato ad Andria alle celebrazioni
Zes, Matera (FDI): «I numeri di Andria certificano l'efficacia delle politiche del Governo Meloni» Zes, Matera (FDI): «I numeri di Andria certificano l'efficacia delle politiche del Governo Meloni» La nota del deputato andriese di Fratelli d’Italia
On. Matera (FdI): «Sicurezza, norme più forti contro violenza urbana, accoltellamento di Andria dimostra urgenza» On. Matera (FdI): «Sicurezza, norme più forti contro violenza urbana, accoltellamento di Andria dimostra urgenza» L'intervento del deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera
Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
25 febbraio 2026 Gazzella dei Carabinieri esce di strada sul tratto della ex 231 Andria Canosa di Puglia
Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat
25 febbraio 2026 Anna Teresa Caputi nuova segretaria generale della Filcams Bat
Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
25 febbraio 2026 Io non mi rifiuto, al via la terza edizione del concorso per le scuole
Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo "
25 febbraio 2026 Consegnati nuovi giocattoli per i bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del "Bonomo"
Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: “No a divieti ideologici "
25 febbraio 2026 Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: “No a divieti ideologici"
Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
25 febbraio 2026 Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia
Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale "
24 febbraio 2026 Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale"
QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
24 febbraio 2026 QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.