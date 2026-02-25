PNRR, on. Matera (FdI): «Puglia indietro, intervenga il governo»

«Ho presentato questa mattina (ieri per chi legge n.d.r.), con il sostegno dei parlamentari pugliesi di Fratelli d'Italia, un'interrogazione alla Camera per sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, alla luce di quanto risulta da un recente documento elaborato dall'Osservatorio dell'ANCE, al fine di rafforzare la capacità di spesa della regione Puglia che risulta essere fortemente in ritardo nell'attuazione degli interventi finanziati dal Fesr e dal Fse+ relativi al periodo 2021-2027. I dati della Ragioneria Generale evidenziano infatti, che al 31 ottobre 2025, risultano impegnati (sui 5,6 miliardi di euro stanziati) soltanto 1,1 miliardi di euro pari al 19,1%; il rapporto dell'ANCE evidenzia, altresì, una serie di criticità legate al quadro relativo allo stato di avanzamento dei pagamenti in cui la Puglia si attesta al 10,8%, contro il 12,2% della media nazionale; quanto allo stato di avanzamento del PNRR, dei 5,922 miliardi di euro stanziati per progetti di interesse in Puglia, al 14 ottobre scorso risultavano erogati complessivamente solo 1,96 miliardi di euro, di cui 1,76 miliardi di euro con fondi PNRR; con riferimento ai FERS, la predetta regione registra infatti uno stato di avanzamento inferiore alla media nazionale delle regioni. Le osservazioni contenute nel documento elaborato dall'ANCE, appaiono condivisibili e al contempo allarmanti, valutato che la regione Puglia, nel corso dell'amministrazione di sinistra guidata dall'ex Presidente Emiliano e oggi dall'attuale Presidente Decaro, ha dimostrato ampiamente l'incapacità nel gestire i fondi europei e quelli del PNRR a disposizione, come confermato in più occasioni anche dalla Corte dei Conti che ha evidenziato, una spesa di appena il 5% dei nuovi fondi europei, accumulando peraltro criticità nei cantieri e in ambiti strategici come la sanità». Lo ha dichiarato il deputato pugliese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.