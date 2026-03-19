Giornate FAI, con Palazzo Marchio, Andria apre le porte del suo patrimonio storico, artistico e culturale

Il palazzo è stato completato nel 1858 (data che ritroviamo nell'arco terminale dell'atrio, sopra la chiave di volta) ed è posto nelle immediate vicinanze del bastione fortificato di Porta Castello, tuttora esistente, il palazzo è uno dei primi esempi di espansione urbana extra moenia.

I ripetuti riferimenti contenuti nelle carte private dei sigg. Marchio confermano che la forma curva dell'edificio fosse dettata proprio dal tracciato murario a ridosso del quale sorgeva, ora non più visibile.

Il progetto edilizio, affidato a professionisti di scuola napoletana, presenta una impronta neoclassica: come autore dei lavori è riportato, in alcuni documenti, il nome dell'ing. Latilla.

La geometria dell'edificio si sviluppa con un impianto canonico a simmetria speculare e assiale; si compone di piano terra e primo piano.

La facciata è di colore rosso pompeiano e si presenta simmetrica e speculare rispetto al portale principale, a destra e a sinistra del quale affacciano i locali a piano terra ad uso commerciale ed i balconi delle camere del piano nobile.



L'apertura è stata fortemente voluta dalla Capo Delegazione ing. Giulia Mastrodonato - Delegazione FAI di Andria Barletta Trani e dal Delegato FAI Scuole prof. Filippo Fusaro e che ringraziano gli attuali proprietari Silvia e Riccardo Figliolia e la preziosa collaborazione dell'ing Angela Ranieri per la loro gentile disponibilità.

Ancora una volta durante le Giornate FAI, la città di Andria apre le porte del suo patrimonio storico, artistico e culturale. Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano anche in Puglia le, giunte alla 34esima edizione, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.Il programma coinvolge città, borghi, complessi monumentali e siti meno noti, offrendo l'opportunità di scoprire e riscoprire angoli significativi del territorio. L'elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e le modalità di partecipazione alle iniziative sono disponibili a questo link. Tra idella Regione Puglia, grazie all'impegno dei volontari del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) e alla collaborazione di istituzioni, enti e proprietari dei beni coinvolti, ritroviamo l'edificio storico situato nel cuore del centro cittadino ed esattamente in via Alcide De Gasperi adLe visite saranno guidate dagli Apprendisti CiceroNi dell' IISS "G. Colasanto" di Andria e un grazie speciale va al Dirigente Scolastico prof. Cosimo Antonino Strazzeri e alle proff.sse Isa Morelli, Valentina Chieppa, Nunzia Notarpietro e Giusi Muraglia.Questi gliper entrambe le giornate,sono la mattina dalleallee il pomeriggio dallealle