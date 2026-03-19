Palazzo Marchio
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Attualità

Giornate FAI, con Palazzo Marchio, Andria apre le porte del suo patrimonio storico, artistico e culturale

La Città fidelis protagonista, grazie al delegato FAI Scuole prof. Filippo Fusaro ed alla disponibilità degli attuali proprietari Silvia e Riccardo Figliolia

Andria - giovedì 19 marzo 2026
Ancora una volta durante le Giornate FAI, la città di Andria apre le porte del suo patrimonio storico, artistico e culturale. Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano anche in Puglia le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34esima edizione, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Il programma coinvolge città, borghi, complessi monumentali e siti meno noti, offrendo l'opportunità di scoprire e riscoprire angoli significativi del territorio. L'elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e le modalità di partecipazione alle iniziative sono disponibili a questo link.

Tra i 48 luoghi visitabili in 37 località della Regione Puglia, grazie all'impegno dei volontari del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) e alla collaborazione di istituzioni, enti e proprietari dei beni coinvolti, ritroviamo l'Ex Palazzo Marchio, edificio storico situato nel cuore del centro cittadino ed esattamente in via Alcide De Gasperi ad Andria
Il palazzo è stato completato nel 1858 (data che ritroviamo nell'arco terminale dell'atrio, sopra la chiave di volta) ed è posto nelle immediate vicinanze del bastione fortificato di Porta Castello, tuttora esistente, il palazzo è uno dei primi esempi di espansione urbana extra moenia.
I ripetuti riferimenti contenuti nelle carte private dei sigg. Marchio confermano che la forma curva dell'edificio fosse dettata proprio dal tracciato murario a ridosso del quale sorgeva, ora non più visibile.
Il progetto edilizio, affidato a professionisti di scuola napoletana, presenta una impronta neoclassica: come autore dei lavori è riportato, in alcuni documenti, il nome dell'ing. Latilla.
La geometria dell'edificio si sviluppa con un impianto canonico a simmetria speculare e assiale; si compone di piano terra e primo piano.
La facciata è di colore rosso pompeiano e si presenta simmetrica e speculare rispetto al portale principale, a destra e a sinistra del quale affacciano i locali a piano terra ad uso commerciale ed i balconi delle camere del piano nobile.

L'apertura è stata fortemente voluta dalla Capo Delegazione ing. Giulia Mastrodonato - Delegazione FAI di Andria Barletta Trani e dal Delegato FAI Scuole prof. Filippo Fusaro e che ringraziano gli attuali proprietari Silvia e Riccardo Figliolia e la preziosa collaborazione dell'ing Angela Ranieri per la loro gentile disponibilità.

Le visite saranno guidate dagli Apprendisti CiceroNi dell' IISS "G. Colasanto" di Andria e un grazie speciale va al Dirigente Scolastico prof. Cosimo Antonino Strazzeri e alle proff.sse Isa Morelli, Valentina Chieppa, Nunzia Notarpietro e Giusi Muraglia.

Questi gli orari di visita per entrambe le giornate, 21 e 22 marzo sono la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.
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