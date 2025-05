Ad Andria la troupe televisiva di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”

La città di Andria su Rai1. Riprese sono state girate nei giorni scorsi ad Andria da parte della troupe televisiva di "Linea Verde Illumina – Sport e Salute", in onda su Rai1. Un programma dedicato all'attività sportiva sul territorio italiano e ai corretti stili di vita, condotto da Francesco Gasparri con la partecipazione di Valentina Caruso. Le registrazioni effettuate in città fanno riferimento al segmento dedicato alla Puglia.In particolare, è stato dato risalto al Progetto "La danza é vita-Inclusione", promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzato in collaborazione con Sport e Salute, realizzato dall'Asd Monton de Estrellas del prof. Gianpaolo Brescia con la supervisione del Coordinatore regionale di Sport e Salute Francesco Toscano.La produzione televisiva è stata supportata dalla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, Assessorato alle Radici. «Vivere e praticare lo sport in spazi aperti e pubblici come parchi, ville, piazze è percorso pieno di benessere e salute – afferma l'assessora con delega allo sport, Daniela Di Bari - Alimentare nella città azioni di cultura sportiva è cammino di crescita positiva nelle relazioni tra le persone e per il bene delle comunità».«Un nuovo motivo di orgoglio per la città – dichiara l'Assessore alle Radici, Cesareo Troia - Un'ulteriore occasione per rilanciare Andria nel circuito turistico nazionale».