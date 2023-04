Ad Andria incontro formativo sulla Politica Agricola Comunitaria 2023-2027

In programma oggi, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 17:30, presso il chiostro di San Francesco, in via San Francesco,18, un incontro formativo sulla Politica Agricola Comunitaria 2023-2027.L'evento approfondirà i contenuti e le novità a seguito dell'approvazione del Piano Strategico Nazionale Pac. Si parlerà anche delle nuove disposizioni relative agli allevamenti presenti sul territorio e sulle opportunità fiscali.Interverranno all'evento Michele Ieva, sulle nuove disposizioni relative agli allevamenti, Domenico Lavacca, del Copagri e Giacomo Calefati, Presidente di Assofrantoi Puglia. Saranno presenti Giovanna Bruno, Sindaca di Andria e Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale.Nel corso del convegno saranno trattate le novità che caratterizzano la Pac 2023-2027 al fine di permettere alle imprese del settore di valutare le azioni da intraprendere per beneficiare delle misure di sostegno disponibili.Il programma affronterà i pagamenti diretti, i cinque ecoschemi, il pagamento ridistributivo, il pagamento giovani agricoltori, il pagamento accoppiato e l'agricoltore attivo.Saranno affrontate inoltre le misure previste per le aziende in ambito del PSR Regionale.La Pac 2023-2027 persegue contemporaneamente più obiettivi: di carattere economico, ambientale e sociale, non solo per gli agricoltori, ma per l'intera collettività in uno scenario di sostenibilità, senza tralasciare per le aziende la produttività, la qualità, la transizione ecologica e l'innovazione.Il convegno prevede crediti formativi.