A Bari gli stati generali di Forza Italia in vista delle sfide elettorali al Comune di Bari ed alle europee

"Si deve necessariamente recuperare quel distacco che abbiamo creato con la nostra gente ed il nostro elettorato che in questi anni ha deciso di abbandonarci. Serve capacita' di ascolto, di sintesi, di fare squadra in un clima positivo di crescita, rilancio e collaborazione da parte di tutti per volgere lo sguardo con ottimismo alle sfide del domani, altrimenti saremo costretti ad essere irrilevanti".Cosi' il responsabile del dipartimento Enti Locali Puglia di Forza Italia, Michele Simone, annuncia una convention organizzata per domani, lunedi' 15 ottobre, alle ore 15.30, a Bari, presso l'Hotel Oriente. All'incontro parteciperanno Dario Damiani, il segretario regionale di FI Puglia Luigi Vitali, l'eurodeputato Fulvio Martuscello e il gia' presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, Francesco Paolo Sisto, segretario provinciale di Bari. Presenzieranno, inoltre, tutti i segretari provinciali di Forza Italia Puglia. Anche dalla Bat sarà presente una delegazione di esponenti azzurri del territorio."Sara' un appuntamento diverso rispetto al passato - aggiunge Simone - organizzato per incentivare confronto ed ascolto di tutti gli amministratori locali, i sindaci e i dirigenti del nostro movimento, impegnati quotidianamente sul territorio a dover far fronte realmente con i problemi quotidiani della gente. Da Bari lanceremo un appello forte perche' e' giunta l'ora di suonare la carica per mettere assieme tutte quelle donne ed uomini che hanno a cuore le sorti della nostra Regione, affinche' il centrodestra riesca a trovare quella sintesi necessaria per poter vincere le prossime sfide elettorali".