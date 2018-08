Comune, Zinni (ESP): "Il tempo è passato, la cera si è consumata e la processione non ha camminato"

Utilizza una colorita metafora popolare, per raffigurare plasticamente l'attuale situazione in cui sta versando il Comune di Andria con gli adempimenti finanziari che incombono con il prossimo consiglio comunale e le richieste pervenute da Corte dei Conti e Prefettura. A evidenziare tutto ciò è il consigliere regionale Sabino Zinni, capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia."Di solito si parla d'impegno politico, invece per la giunta Giorgino si potrebbe coniare la formula di "passatempo politico". È così che sembra abbiano gestito il comune di Andria negli ultimi anni il Sindaco e i suoi, come un passatempo. Vista l'incuria, la sciatteria e la trascuratezza che caratterizza qualunque aspetto riguardi la città, non potrebbe essere altrimenti.Adesso ci sono altre 40 pagine di rilievi della Corte dei Conti riguardanti i passati bilanci; una lettera da parte della Prefettura in cui s'invita entro 15 giorni ad accertare gli equilibri di bilancio; Giorgino convocato il 28 settembre a Bari presso la Corte dei Conti.Evidentemente la tecnica dell'attuale amministrazione di prendere tempo ad ogni costo non ha portato i frutti sperati. Il tempo è passato, la cera si è consumata e la processione non ha camminato. Adesso si facciano le dovute scelte per evitare che prenda fuoco tutto".