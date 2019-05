Zinni (Esp): "I vitalizi un privilegio che andava tagliato. Lo abbiamo fatto"

È di oggi la notizia che il Consiglio Regionale della Puglia approvato all'unanimità il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. "Ripeto: EX consiglieri" spiega il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Sabino Zinni "perché quelli attuali non hanno mai avuto diritto al vitalizio".Per la precisione si tratta di 207 vitalizi, per un totale 2,2 milioni di euro risparmiati all'anno. La legge approvata prevede che le somme risparmiate vadano a costituire un fondo di accantonamento per eventuali ricorsi. Misura, questa, quanto mai necessaria considerato il rischio dei ricorsi che si paventa da parte dei destinatari del provvedimento. Del resto è già successo così a livello nazionale quando il taglio toccò gli ex parlamentari."Io non sono di quelli che credono - come è andato di moda ultimamente - che basta tagliare i vitalizi per risolvere tutti i problemi della Puglia, dell'Italia e del mondo" ha commentato Zinni. "Però credo che i vitalizi siano in tutto e per tutto un costoso privilegio, e in un momento in cui i cittadini sono chiamati a rinunce di ben altro genere, ben più grosse, sia giusto dare l'esempio e sgombrare il campo da equivoci. Ecco il perché del mio voto favorevole".