Zinni (ESP): Due emendamenti sottoscritti ed approvati in sede di bilancio regionale"

Circa 500 mila euro in arrivo per Andria. La soddisfazione del consigliere regionale

"Stanotte, intorno a mezzanotte, dopo una maratona di circa 12 ore in Consiglio Regionale, abbiamo approvato il bilancio".Lo scrive soddisfatto, in un post, sulla sua pagina fb, il"Sono andato a letto stanchissimo ma anche soddisfatto. Sono stati approvati ben due emendamenti da me sottoscritti: il primo presentato assieme al collega Marmo, riguardante la città di Andria; il secondo l'intera Regione.uno dei festival di teatro più prestigiosi del Sud Italia, vero fiore all'occhiello della città di Andria;nonché spesso unici presidi civici in zone particolarmente difficili delle nostre città.Ringrazio tutti i colleghi che hanno sostenuto e condiviso queste proposte. Evidentemente i "sogni delle notti di mezz'estate", ogni tanto si avverano" ha quindi concluso Sabino Zinni.