Istituito in ogni Comune della Puglia la figura del Disability Manager

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Stellato (Misto), con cui si impegna il presidente e la Giunta regionale affinchè si preveda l'istituzione del Disability Manager in ogni Comune della Puglia.Lo scopo del provvedimento è di favorire l'integrazione sociale di chi vive particolari condizioni di fragilità all'interno delle amministrazioni comunali."Grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità, oggi in consiglio regionale, della mia mozione sull'istituzione di un Disability Manager in ogni comune della Puglia. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presentatore della mozione."Dopo lungo tempo – prosegue Stellato - finalmente il provvedimento che punta favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei nostri concittadini portatori di disabilità, ha ottenuto il via libera dell'aula. Tutti i comuni che ne sono sprovvisti, oggi, hanno ricevuto un ulteriore impulso a dotarsi di questa figura di manager pubblico, ormai imprescindibile per potenziare l'integrazione dei cittadini disabili.Anche gli assessori al Welfare e alla Salute hanno già assunto l'impegno di farsi portavoce, verso Anci, per sollecitarne l'istituzione in tutti i comuni pugliesi. Mentre, attraverso il presidente della Regione, la Puglia potrà far sentire la sua voce in sede di conferenza unificata per intervenire sul Testo unico degli enti locali.La Puglia, con questo provvedimento, fa un importante passo avanti sul fronte dei diritti delle persone con disabilità e della loro piena partecipazione alla vita attiva della propria comunità.Il Disability Manager svolgerà un ruolo di monitoraggio delle politiche dei comuni e di supporto ai servizi delle amministrazioni, attraverso la promozione di attività e di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità".