Zinni (ESP): “Auguri per un anno di piccoli, grandi cambiamenti”

1 gennaio 2018. Gli auguri del consigliere regionale Sabino Zinni, capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia:«Un anno davvero intenso e, per molti aspetti, decisivo per la nostra regione e il nostro Paese è ormai alle spalle. Un anno nuovo ci si apre davanti. Come sempre accade con l'inizio di un anno nuovo, è tempo di bilanci, sia pure provvisori, ma anche di attese e speranze, per il tempo che ci è dato.Un maestro come Tolstoy scriveva chela vera vita è vissuta quando succedono piccoli cambiamenti. Bene, io credo che il 2017 sia stato un anno di cambiamenti sia per la Puglia che per l'Italia. A taluni potranno sembrare piccoli. chi legge con gli occhi della storia potrà scoprirli come davvero grandi. Agli uni e agli altri il mio augurio per un nuovo tratto di strada da percorrere insieme, in uno con la mia promessa di un rinnovato impegno.Non amo i proclami, ma posso avvalermi di una metafora calcistica: starò "sulla palla", ogni singolo giorno di questo 2018. È la mia promessa. È il mio impegno.Permettetemi di porgervi i miei auguri attraverso le parole di Elli Michler, poetessa tedesca venuta a mancare nel 2014:Non ti auguro un dono qualsiasi,ti auguro soltanto quello che i più non hanno.Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, nonsolo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,ma tempo per essere contento.Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,ti auguro tempo perché te ne resti:tempo per stupirti e tempo per fidartie non soltanto per guardarlo sull'orologio.Ti auguro tempo per toccare le stellee tempo per crescere, per maturare.Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.Non ha più senso rimandare.Ti auguro tempo per trovare te stesso,per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.Ti auguro tempo anche per perdonare.Ti auguro di avere tempo,tempo per la vita.Buon tempo, Italia. Buon tempo, Puglia. Buon tempo a tutti».