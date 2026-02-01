ZES Unica per il Mezzogiorno: cresce il numero di investimenti produttivi nel Sud Italia

Valorizzare le possibilità di insediamento produttivo in modo sostenibile , compatibile con la qualità urbana e ambientale

, compatibile con la qualità urbana e ambientale Investire con decisione sulle infrastrutture materiali e digitali

Innovare i servizi a supporto dell'economia , sburocratizzare le iniziative

, sburocratizzare le iniziative Garantire sicurezza per le imprese, trippe volte al centro di operazioni criminali

servizi per start-up digitali

applicazioni dell' intelligenza artificiale

logistica sostenibile dell'agroalimentare

turismo e valorizzazione del territorio

"Lasta rilasciando un numero crescente di autorizzazioni per investimenti produttivi nel Sud Italia. A tutto il, ilsi collocaper numero di progetti proposti e approvati, con. Seguono tanti altri comuni. Presso lorisultano, di cui molti per i nuovi progetti PIP.Questo dato rappresenta un segnale chiaro di una. È la dimostrazione che Andria possiede energie, competenze e capacità progettuali diffuse. Proprio per questo, oggi è ancora più importante, affinché si traducano non solo in investimenti economici, ma anche inOccorre:Andria dispone di una, con potenzialità ancora in parte inespresse.Ma accanto allo sviluppo tradizionale è indispensabile puntare con forza sull'L'obiettivo è chiaro:, capaci di trattenere e richiamare competenze, invertendo progressivamente ilche da anni impoverisce il Sud.Ildeve ora rafforzarsi e dedicarsi con continuità allo, avendo affrontato e risolto problemi antichi e dolorosi, ma soprattutto costruendo una nuova fase basata sullaLapossono essere più forti degli ostacoli e delle paure.È una sfida impegnativa, ma possibile, specie in tempi di cambiamenti velocissimi:Vincenzo Caldarone