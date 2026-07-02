Fratelli d'Italia Regione Puglia
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Politica

Sanità, Fratelli d'Italia: nella Asl Bt "strutture non nominate"

La situazione della Case di Comunità, Ospedali comunità e Cot

Puglia - giovedì 2 luglio 2026 18.08 Comunicato Stampa
E nel corso della conferenza stampa che questa mattina ha tenuto a Bari, presso il Palazzo della Regione il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, sono stati diffusi i dati riferiti alla situazione della Case di comunità, degli Ospedali comunità e Cot. Per la Asl Bt si parla di "strutture non nominate".


ASL LECCE

CASE DI COMUNITÀ

PRONTI

Matino
Casarano (formalmente finito ma è solo una stanza, quindi struttura insufficiente)

LAVORI IN CORSO

Nociglia
Squinzano
Taviano
Melendugno
Monteroni
Surbo
Zollino

LAVORI FERMI O A RILENTO

Vernole
Santa Cesarea Terme
Cavallino
Castrignano del Capo
Presicce
Taurisano
Otranto
Sannicola
Veglie
Racale
Galatone
Aradeo
Lecce

OSPEDALI DI COMUNITÀ

PRONTI
Nessuno

LAVORI IN CORSO
Gagliano del Capo
Ugento
Poggiardo
Campi Salentina
Nardò

LAVORI FERMI O A RILENTO
Copertino
Maglie
San Cesario

COT tutte finite



ASL BRINDISI

CASE DI COMUNITÀ

PRONTI
Torre Santa Susanna (99%)
Fasano (completata e collaudata)

LAVORI IN CORSO
Francavilla Fontana (75%)
Ostuni (80%)
Cisternino (70%)
San Pancrazio Salentino (70%)
San Vito dei Normanni (80%)
Mesagne (98%)

LAVORI FERMI O A RILENTO
Villa Castelli (blocco impresa/elettricità)

OSPEDALI DI COMUNITÀ

PRONTI
Fasano (ampliamento completato)

LAVORI IN CORSO
Latiano (90%)
Cisternino (90%)
San Pancrazio Salentino (70%)
Mesagne (98%)

LAVORI FERMI O A RILENTO
Brindisi ex Di Summa

COT TUTTE FINITE



ASL BARI (BARI CITTÀ)

CASE DI COMUNITÀ

PRONTI
Aquilino (Japigia)
Cacudi (San Paolo)

LAVORI IN CORSO
Nessuna

LAVORI FERMI O A RILENTO
Lopez (Libertà)
Di Cagno (Poggiofranco)
Orazio Flacco (annullata)

OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno previsto nei dati forniti


ASL BAT

CASE DI COMUNITÀ

PRONTI
4 strutture non nominate

LAVORI IN CORSO
4 strutture

LAVORI FERMI O A RILENTO
5 non realizzate

OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno

COT PRONTE



ASL TARANTO

CASE DI COMUNITÀ

LAVORI IN CORSO

Castellaneta
Crispiano
Laterza
Massafra
Mottola
San Giorgio Jonico
Sava
Torricella

LAVORI FERMI O A RILENTO
Taranto Paolo VI
Grottaglie
Ginosa (via Palatrasio)
Manduria
Maruggio
Palagiano
Pulsano
San Marzano di San Giuseppe

OSPEDALI DI COMUNITÀ

LAVORI IN CORSO
Castellaneta
Massafra

LAVORI FERMI O A RILENTO
Ginosa
Martina Franca

COT PRONTE


ASL FOGGIA

CASE DI COMUNITÀ

PRONTI
Accadia
Foggia (Piazza Libertà, Via Grecia)
Manfredonia
Monte Sant'Angelo
Ascoli Satriano
Cagnano Varano
Castelnuovo della Daunia
Deliceto
Mattinata
Motta Montecorvino
Orta Nova
Peschici
Rocchetta Sant'Antonio
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
San Nicandro Garganico
Vieste
Zapponetta

LAVORI IN CORSO

Biccari
Orsara di Puglia
Pietramontecorvino
San Paolo di Civitate
Serracapriola
Stornarella
Troia

OSPEDALI DI COMUNITÀ


LAVORI IN CORSO

Foggia (Via Protano)
Monte Sant'Angelo
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Torremaggiore
Vieste
Vico del Gargano
Volturino
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