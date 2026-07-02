Politica
Sanità, Fratelli d'Italia: nella Asl Bt "strutture non nominate"
La situazione della Case di Comunità, Ospedali comunità e Cot
Puglia - giovedì 2 luglio 2026 18.08 Comunicato Stampa
E nel corso della conferenza stampa che questa mattina ha tenuto a Bari, presso il Palazzo della Regione il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, sono stati diffusi i dati riferiti alla situazione della Case di comunità, degli Ospedali comunità e Cot. Per la Asl Bt si parla di "strutture non nominate".
ASL LECCE
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Matino
Casarano (formalmente finito ma è solo una stanza, quindi struttura insufficiente)
LAVORI IN CORSO
Nociglia
Squinzano
Taviano
Melendugno
Monteroni
Surbo
Zollino
LAVORI FERMI O A RILENTO
Vernole
Santa Cesarea Terme
Cavallino
Castrignano del Capo
Presicce
Taurisano
Otranto
Sannicola
Veglie
Racale
Galatone
Aradeo
Lecce
OSPEDALI DI COMUNITÀ
PRONTI
Nessuno
LAVORI IN CORSO
Gagliano del Capo
Ugento
Poggiardo
Campi Salentina
Nardò
LAVORI FERMI O A RILENTO
Copertino
Maglie
San Cesario
COT tutte finite
ASL BRINDISI
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Torre Santa Susanna (99%)
Fasano (completata e collaudata)
LAVORI IN CORSO
Francavilla Fontana (75%)
Ostuni (80%)
Cisternino (70%)
San Pancrazio Salentino (70%)
San Vito dei Normanni (80%)
Mesagne (98%)
LAVORI FERMI O A RILENTO
Villa Castelli (blocco impresa/elettricità)
OSPEDALI DI COMUNITÀ
PRONTI
Fasano (ampliamento completato)
LAVORI IN CORSO
Latiano (90%)
Cisternino (90%)
San Pancrazio Salentino (70%)
Mesagne (98%)
LAVORI FERMI O A RILENTO
Brindisi ex Di Summa
COT TUTTE FINITE
ASL BARI (BARI CITTÀ)
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Aquilino (Japigia)
Cacudi (San Paolo)
LAVORI IN CORSO
Nessuna
LAVORI FERMI O A RILENTO
Lopez (Libertà)
Di Cagno (Poggiofranco)
Orazio Flacco (annullata)
OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno previsto nei dati forniti
ASL BAT
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
4 strutture non nominate
LAVORI IN CORSO
4 strutture
LAVORI FERMI O A RILENTO
5 non realizzate
OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno
COT PRONTE
ASL TARANTO
CASE DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Castellaneta
Crispiano
Laterza
Massafra
Mottola
San Giorgio Jonico
Sava
Torricella
LAVORI FERMI O A RILENTO
Taranto Paolo VI
Grottaglie
Ginosa (via Palatrasio)
Manduria
Maruggio
Palagiano
Pulsano
San Marzano di San Giuseppe
OSPEDALI DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Castellaneta
Massafra
LAVORI FERMI O A RILENTO
Ginosa
Martina Franca
COT PRONTE
ASL FOGGIA
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Accadia
Foggia (Piazza Libertà, Via Grecia)
Manfredonia
Monte Sant'Angelo
Ascoli Satriano
Cagnano Varano
Castelnuovo della Daunia
Deliceto
Mattinata
Motta Montecorvino
Orta Nova
Peschici
Rocchetta Sant'Antonio
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
San Nicandro Garganico
Vieste
Zapponetta
LAVORI IN CORSO
Biccari
Orsara di Puglia
Pietramontecorvino
San Paolo di Civitate
Serracapriola
Stornarella
Troia
OSPEDALI DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Foggia (Via Protano)
Monte Sant'Angelo
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Torremaggiore
Vieste
Vico del Gargano
Volturino
ASL LECCE
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Matino
Casarano (formalmente finito ma è solo una stanza, quindi struttura insufficiente)
LAVORI IN CORSO
Nociglia
Squinzano
Taviano
Melendugno
Monteroni
Surbo
Zollino
LAVORI FERMI O A RILENTO
Vernole
Santa Cesarea Terme
Cavallino
Castrignano del Capo
Presicce
Taurisano
Otranto
Sannicola
Veglie
Racale
Galatone
Aradeo
Lecce
OSPEDALI DI COMUNITÀ
PRONTI
Nessuno
LAVORI IN CORSO
Gagliano del Capo
Ugento
Poggiardo
Campi Salentina
Nardò
LAVORI FERMI O A RILENTO
Copertino
Maglie
San Cesario
COT tutte finite
ASL BRINDISI
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Torre Santa Susanna (99%)
Fasano (completata e collaudata)
LAVORI IN CORSO
Francavilla Fontana (75%)
Ostuni (80%)
Cisternino (70%)
San Pancrazio Salentino (70%)
San Vito dei Normanni (80%)
Mesagne (98%)
LAVORI FERMI O A RILENTO
Villa Castelli (blocco impresa/elettricità)
OSPEDALI DI COMUNITÀ
PRONTI
Fasano (ampliamento completato)
LAVORI IN CORSO
Latiano (90%)
Cisternino (90%)
San Pancrazio Salentino (70%)
Mesagne (98%)
LAVORI FERMI O A RILENTO
Brindisi ex Di Summa
COT TUTTE FINITE
ASL BARI (BARI CITTÀ)
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Aquilino (Japigia)
Cacudi (San Paolo)
LAVORI IN CORSO
Nessuna
LAVORI FERMI O A RILENTO
Lopez (Libertà)
Di Cagno (Poggiofranco)
Orazio Flacco (annullata)
OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno previsto nei dati forniti
ASL BAT
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
4 strutture non nominate
LAVORI IN CORSO
4 strutture
LAVORI FERMI O A RILENTO
5 non realizzate
OSPEDALI DI COMUNITÀ
Nessuno
COT PRONTE
ASL TARANTO
CASE DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Castellaneta
Crispiano
Laterza
Massafra
Mottola
San Giorgio Jonico
Sava
Torricella
LAVORI FERMI O A RILENTO
Taranto Paolo VI
Grottaglie
Ginosa (via Palatrasio)
Manduria
Maruggio
Palagiano
Pulsano
San Marzano di San Giuseppe
OSPEDALI DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Castellaneta
Massafra
LAVORI FERMI O A RILENTO
Ginosa
Martina Franca
COT PRONTE
ASL FOGGIA
CASE DI COMUNITÀ
PRONTI
Accadia
Foggia (Piazza Libertà, Via Grecia)
Manfredonia
Monte Sant'Angelo
Ascoli Satriano
Cagnano Varano
Castelnuovo della Daunia
Deliceto
Mattinata
Motta Montecorvino
Orta Nova
Peschici
Rocchetta Sant'Antonio
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
San Nicandro Garganico
Vieste
Zapponetta
LAVORI IN CORSO
Biccari
Orsara di Puglia
Pietramontecorvino
San Paolo di Civitate
Serracapriola
Stornarella
Troia
OSPEDALI DI COMUNITÀ
LAVORI IN CORSO
Foggia (Via Protano)
Monte Sant'Angelo
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Torremaggiore
Vieste
Vico del Gargano
Volturino