"Vini/vinile -soundsfood": un successo senza precedenti con un pubblico dalle grandi occasioni

Una serata piena di emozioni uniche, quella trascorsa ieri, venerdì 7 settembre a "La Guardiola", presso la contrada di Santa Barbara, in territorio di Andria.Vino, buon cibo e tanta bella musica. Un mix che ha premiato in tutti i sensi l'intuizione dell'associazione IdeAzione in collaborazione con Jazzin. Una serata , quella di, realizzata grazie alla sinergia al supporto delle cantine come Spagnoletti, Alicino, Agresti e Colli Sereni, dei prodotti del Caseificio Matera, Fiore di Puglia e dei Tartufi di Curci. Una serata piena di allegria e spensieratezza, vissuta da tanta bella gente giunta anche da fuori regione, attraverso le sonorità della HandyMan band e del sound di Ninni Bellifemine."Un appuntamento sicuramente da ripetere -tiene a sottolineare Antonio di Gregorio, Presidente di IdeAzione, che lascia trapelare tanta soddisfazione per l'ottima riuscita della serata e ringrazia -per il supporto i ragazzi della cooperativa Sant'Agostino, il dott. Stefano Porziotta cultore assoluto della musica e i ragazzi della associazione Ideazione che sono stati la mente, l'anima e le braccia di una serata che di certo non sarà dimenticata e sicuramente riproporremo il prossimo anno".