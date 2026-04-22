Amministrative ad Andria, Roberta Pistillo aderisce a Italia Viva

Con entusiasmo e convinzione annuncio la mia adesione a Italia Viva, un approdo che rappresenta per me una scelta naturale e coerente con il mio percorso umano e politico. Oggi più che mai sento di essere nel posto giusto, all'interno di una comunità che valorizza il merito, il riformismo e una visione concreta del futuro. La mia decisione si accompagna a un impegno diretto sul territorio: mi candido alle prossime elezioni amministrative a sostegno di Giovanna Bruno, al fianco di Gianluca Leone, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento della nostra comunità. Il mio percorso politico affonda le radici negli anni della giovinezza, quando, da militante nelle associazioni studentesche, ho iniziato a coltivare una forte passione per l'impegno civico e il confronto democratico. Proprio in quegli anni ho avuto il piacere di incontrare l'onorevole Matteo Renzi, figura che ha rappresentato per me un punto di riferimento sin dall'inizio. Ho seguito il suo percorso fin dalla prima ora, già dai tempi in cui era sindaco, apprezzandone la determinazione, la capacità di innovare e il coraggio di proporre una politica diversa, pragmatica e orientata ai risultati. Oggi, con Italia Viva, scelgo di portare avanti quegli stessi valori, con l'entusiasmo di chi crede che il cambiamento passi dall'impegno quotidiano e dalla responsabilità personale. La mia candidatura nasce proprio da questo spirito: mettermi al servizio della mia comunità, con serietà, passione e visione.