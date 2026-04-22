Roberta Pistillo
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Speciale

Amministrative ad Andria, Roberta Pistillo aderisce a Italia Viva

Candidata al fianco di Gianluca Leone a sostegno di Giovanna Bruno

Andria - mercoledì 22 aprile 2026 12.28 Comunicato Stampa
Il progetto politico di Italia Viva si arricchisce di una nuova, significativa figura in vista delle prossime elezioni amministrative. Roberta Pistillo ufficializza oggi la sua adesione al partito di Matteo Renzi e annuncia la sua discesa in campo nella lista Bruno Sindaco a sostegno della sindaca Giovanna Bruno. Un impegno che la vedrà correre al fianco di Gianluca Leone, consolidando un asse riformista basato sulla concretezza e sulla passione civile.

Con entusiasmo e convinzione annuncio la mia adesione a Italia Viva, un approdo che rappresenta per me una scelta naturale e coerente con il mio percorso umano e politico. Oggi più che mai sento di essere nel posto giusto, all'interno di una comunità che valorizza il merito, il riformismo e una visione concreta del futuro. La mia decisione si accompagna a un impegno diretto sul territorio: mi candido alle prossime elezioni amministrative a sostegno di Giovanna Bruno, al fianco di Gianluca Leone, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento della nostra comunità. Il mio percorso politico affonda le radici negli anni della giovinezza, quando, da militante nelle associazioni studentesche, ho iniziato a coltivare una forte passione per l'impegno civico e il confronto democratico. Proprio in quegli anni ho avuto il piacere di incontrare l'onorevole Matteo Renzi, figura che ha rappresentato per me un punto di riferimento sin dall'inizio. Ho seguito il suo percorso fin dalla prima ora, già dai tempi in cui era sindaco, apprezzandone la determinazione, la capacità di innovare e il coraggio di proporre una politica diversa, pragmatica e orientata ai risultati. Oggi, con Italia Viva, scelgo di portare avanti quegli stessi valori, con l'entusiasmo di chi crede che il cambiamento passi dall'impegno quotidiano e dalla responsabilità personale. La mia candidatura nasce proprio da questo spirito: mettermi al servizio della mia comunità, con serietà, passione e visione.

Con l'ufficializzazione di Roberta Pistillo, Italia Viva ribadisce la volontà di puntare su profili che coniugano radici profonde nel territorio e una visione politica lungimirante. La candidatura di Pistillo rappresenta un tassello fondamentale per la lista dei riformisti, portando nel dibattito elettorale l'esperienza maturata sin dagli anni dell'associazionismo e una rinnovata spinta verso il merito e l'innovazione amministrativa.
Elezioni Amministrative 2026
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