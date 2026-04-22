Grandinata in zona Castel del Monte, il Comune attende segnalazioni di danni

A margine della forte grandinata che ha colpito nelle scorse ore la zona di Castel del Monte in agro di Andria (Arnieci – Femmina Morta), si informa che l'amministrazione comunale è in attesa delle segnalazioni di eventuali danni alle colture da parte delle aziende agricole coinvolte, a cui seguiranno le dovute verifiche.Nel manifestare vicinanza e sostegno al comparto agricolo, l'Amministrazione si impegna fin d'ora a portare la vicenda all'attenzione della Regione Puglia.Lo stesso impegno viene assunto dal Comitato ProAgricoltura della Provincia Bat, presieduto dall'Assessore alle Radici, che il prossimo 27 aprile incontrerà l'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia in occasione del pubblico dibattito sulla Xylella e sulle altre emergenze agricole, in programma ad Andria (ore 16.30 presso il Food Policy Hub).