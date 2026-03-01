VII edizione di Qoco – Un filo d’Olio nel piatto: vince la chef turca Kardelen Soyalp

È la giovanela vincitrice della XVII edizione di Qoco un Filo d'Olio nel Piatto - Concorso Internazionale Elaiogastronomico per giovani chef del Mediterraneo.Lo ha stabilito la Giuria Tecnica dell'evento presieduta da Oscar Farinetti e composta da prestigiosi chef e ristoratori stellati. Il piatto premiato è statoNel corso della cena di gemellaggio la Kardelen era stata abbinata al ristorante CRU e alle aziende olearie Covan e Cirulli.Due invece sono state le nomination espresse dalla Giuria di opinione presieduta dalla Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e composta da rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, gourmet ed esperti del settore.La prima indicazione è stata per lacon il piatto "Coniglio, limone fermentato, mandorle e carciofi". La Marquez era stata in precedenza abbinata al ristorante Au Coq D'Or e agli oleifici Cusmai, Azaro e Santoro.La seconda indicazione è stata in favore dell'con il piatto "Crema di ceci con carciofo spadellato e primo sale". Pemaj era stato abbinato per la cena di gemellaggio al ristorante Est e agli oleifici Di Gioia e Vigu.Ai due "nominati" vanno rispettivamente il Premio Todi Food e Cantine Rivera.«Giovani, bravi determinati e creativi» è stato il commento di Oscar Farinetti al termine della competizione ai fornelli dei dieci concorrenti in gara.Ampia soddisfazione poi è stata espressa all' unisono dalla sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e dall'Assessore alle Radici, Cesare Troia «per un Concorso che ha assunto ormai, per la valenza dei concorrenti e per il prestigio dei giurati, una connotazione sempre più nitida e riconoscibile nel pur ampio panorama degli appuntamenti internazionali dedicati all Olio Evo di Qualità ed alla gastronomia di eccellenza».Questa XVII edizione di Qoco si è svolta grazie al prezioso contributo di Slow Food Puglia e dell'Associazione Nazionale Città dell' Olio.