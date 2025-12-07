Vita di città
Via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto, Assessore Colasuonno: "Traffico normalizzato dopo soli tre giorni"
I cambi sono stati decisi dopo due incontri con i residenti (svoltisi il 23 ottobre ed il 13 novembre) e un tavolo tecnico (svoltosi il 20 novembre)
Andria - domenica 7 dicembre 2025 5.28
A poco più di tre giorni dall'inversione dei sensi di marcia in via XXIV Maggio e via Veneto Veneto, "il traffico risulta essere normalizzato".
La rassicurazione giunge da Palazzo di Città, dall'Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità Pasquale Colasuonno. "Venerdì sera 5 dicembre, la situazione del traffico nell'ora di punta fra le 19:30 e le 20:00 nelle vie in cui mercoledì abbiamo cambiato i sensi di marcia, era già normalizzata. E sottolineo "normalizzata" perché non esiste città del mondo in cui il traffico nelle ore di punta sparisca del tutto: l'obiettivo è renderlo il più fluido possibile. Peccato che, come già accaduto ad agosto, il giorno dopo il cambio viario sia partita la solita raffica di video, post e commenti indignati da parte dei soliti noti. Giudizi tanto prevedibili, quanto inutili, arrivati prima ancora che la città avesse il tempo di adattarsi. Voglio infatti ricordare che i cambi di mercoledì 3 dicembre sono stati decisi dopo due incontri con i residenti (svoltisi il 23 ottobre ed il 13 novembre) e un tavolo tecnico (svoltosi il 20 novembre), proprio per trovare soluzioni condivise. Come già successo in estate, dopo i primi inevitabili disagi iniziali, la situazione è rientrata e le scelte fatte si stanno rivelando sensate - conclude l'assessore - Noi cerchiamo ogni giorno di lavorare ascoltando i cittadini, cercando soluzioni per migliorare la città. Io so da che parte voglio stare, anche se spesso è la più faticosa".
Da parte nostra e da parte di alcuni cittadini ribadiamo alcune questioni, legate a questa inversione dei sensi di marcia che rimangono ancora in piedi, ovvero la mancanza di una corsia dedicata alla ambulanze lungo via XXIV Maggio per l'uscita dal locale nosocomio e dell'anacronistica situazione venutasi a creare in via Vittorio Veneto, per la postazione della ambulanze del servizio 118 della SanitaService.
