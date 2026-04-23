Ospedale
Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria
Cronaca

Al Bonomo di Andria due feriti dell'incidente mortale sulla San Ferdinando Trinitapoli

Due persone, un uomo ed una donna, entrambe originarie di Margherita di Savoia, hanno perso la vita

Andria - giovedì 23 aprile 2026 21.52
Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la SP 15, nel tratto tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Due persone, un uomo 68enne ed una donna 61enne, entrambe originarie di Margherita di Savoia, hanno perso la vita nello scontro che ha coinvolto due vetture. Cinque i feriti, soccorsi sul posto e trasportati negli ospedali di Andria e Barletta, mentre per un altro ferito è dovuto intervenire l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono giunte le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco ed i sanitari del servizio 118.

Lunghe le operazioni di soccorso mentre il traffico è rimasto bloccato.
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