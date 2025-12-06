L'inversione di marcia su via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto: tutto procede relativamente bene

Secondo positivo riscontro, ad appena 48 ore, dall'avvio della sperimentazione delle inversioni dei sensi di marcia in via XXIV Maggio e via Vittorio Veneto. Purtroppo se il debutto non è stato dei migliori, al disorientamento degli automobilisti vi è stata la contemporanea giornata temporalesca, la nuova sperimentazione della viabilità nella zona ospedale, sembra andare oggi un pò meglio.



Non ci sono state le lunghe file di macchine del primo giorno e questo lascia ben sperare. Qualcosa va lentamente migliorando in questa zona dell'abitato, da quando l'assessorato al traffico e l'ufficio viabilità del Comune hanno preso a cuore l'obiettivo di decongestionare le vie contigue a viale Istria e via Martiri di Cefalonia, con il coinvolgimento -strategico e necessario- dei due rondò di viale Gramsci e via Isonzo.



Ma se questo primo timido segnale lascia ben sperare per l'immediato futuro, bisogna però dire che da parte del Comune non è stato preso qualche accorgimento, Uno di questi riguarda la necessità di dedicare una apposita corsia alle ambulanze in uscita dal "Bonomo". Manca infatti la corsia loro dedicata e segnalata di giallo.



Ma come se non bastasse, vi sarebbe un'altra anomalia che speriamo sia rimediata il più presto possibile. Per la postazione del servizio 118 della Sanitaservice, le ambulanze non solo continueranno a restare su via Vittorio Veneto con tutti i conseguenti problemi di ordine logistico, ma addirittura gli stessi mezzi, a quanto sembra, per poter ricaricare le apparecchiature elettromedicali in dotazione nelle ambulanze, dovranno continuare a posteggiare, non solo con una parte del veicolo sul marciapiede ma addirittura stazionare nel senso opposto al nuovo senso di marcia.



Facile immaginarsi che questa situazione a dir poco "anomala" creerà problemi alla normale viabilità in via Vittorio Veneto.

Ma qualche domanda dovremmo farla a questo punto: la postazione dedicata in via Vittorio Veneto del servizio 118 della Sanitaservice non doveva essere provvisoria? Non dovevano queste ambulanze, al pari di quelle in dotazione all'ospedale "Bonomo" della Asl Bt, trovarsi nella loro postazione naturale, ovvero all'interno del nosocomio cittadino?