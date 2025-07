Vertenza Quarto di Palo, in Prefettura tavolo di confronto e rassicurazioni

I sindacati restano in allerta: “Se le pre-intese non vanno a termine entro i tempi pronti ad azioni di protesta e anche allo sciopero”

Hanno protestato all'inizio di luglio sotto la Prefettura per chiedere dignità e certezze per il loro futuro i dipendenti del Presidio di Riabilitazione Quarto di Palo di Andria, insieme alle organizzazioni sindacali hanno preteso l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro AIOP Aris Sanità Privata a tutto il personale esattamente come prevede una delibera di Giunta della Regione Puglia datata 2022. Con la mobilitazione le organizzazioni sindacali hanno ricevuto subito la garanzia da parte della Prefettura dell'apertura di un tavolo di confronto alla presenza di tutti i protagonisti della vicenda che si è svolto nei giorni scorsi.



Il tavolo di è riunito alla presenza delle organizzazioni sindacali Fp Cgil (Lonigro, Marzano e Cerasuolo), Cisl Fp (Stellacci e Filannino), Uil Fpl (Cascarano e Ricciardi), della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute (rappresentata dai dirigenti dott. Nicastro e dott.ssa Memeo), della Asl Bat (rappresentata dal dirigente dott. Lasala), dell'Istituto Quarto di Palo di Andria (rappresentata dal dirigente Campanale e dagli Avv.ti Ranieri e Genchi). A presiedere i lavori, con particolare attenzione e puntualità, dalla dirigente vice Prefetto dott.ssa Corinna Costanza Panella.

Le parti sindacali hanno preliminarmente rappresentato le motivazioni della protesta che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori del Centro di Riabilitazione Quarto di Palo e Mons. Di Donna di Andria. Da tempo gli addetti ai lavori chiedono l'applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1490/2022 e la contestuale applicazione del C.C.N.L. AIOP Aris Sanità Privata per tutto il personale della struttura riabilitativa sia sotto l'aspetto giuridico che economico. Pertanto, le organizzazioni sindacali, anche al fine di prevenire i conflitti e garantire tutele ai cittadini, hanno fortemente chiesto alle parti l'immediato riconoscimento di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1490/2022.

Come dichiarato dai rappresentanti della Regione Puglia, i sindacati hanno ricevuto ampie rassicurazioni che entro la fine del mese di luglio e non oltre i primi del mese di settembre saranno approvate con atto di Giunta le pre-intese già sottoscritte tra parte datoriale, Asl Bat e Regione Puglia a gennaio 2024. La Prefettura, inoltre, si è resa disponibile a convocare entro il mese di ottobre una specifica riunione, nel caso l'approvazione delle pre-intese non fosse portata a termine, su richiesta delle parti sindacali che in tal caso proseguiranno con le azioni di protesta sino ad arrivare allo sciopero.