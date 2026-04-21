Il Prefetto Anania riceve il Console onorario della Repubblica Ceca Riccardo Di Matteo

Si è svolto presso il Palazzo del Governo a Barletta l'incontro istituzionale tra il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott.ssa Flavia Anania, e il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo.

L'incontro, svoltosi in un clima di profonda cordialità, ha rappresentato un'importante occasione di confronto per rafforzare il legame tra il territorio provinciale e la Repubblica Ceca, consolidando i rapporti diplomatici e istituzionali già esistenti.

Sono stati approfonditi diversi temi di interesse comune, tra cui le potenzialità di sviluppo per le imprese locali e la volontà di collaborare ad iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e produttivo della BAT in ambito internazionale.

"Ringrazio il Prefetto per la disponibilità dimostrata - ha commentato il Console Di Matteo -. La sinergia con le istituzioni dello Stato è fondamentale per offrire supporto al tessuto economico e sociale della nostra regione. La collaborazione con la Prefettura rappresenta infatti un pilastro per favorire scambi fruttuosi tra la Puglia e la Repubblica Ceca".