Il Prefetto Anania ed il Console onorario della Repubblica Ceca Di Matteo
Il Prefetto Anania ed il Console onorario della Repubblica Ceca Di Matteo
Attualità

Il Prefetto Anania riceve il Console onorario della Repubblica Ceca Riccardo Di Matteo

Importante occasione di confronto per rafforzare il legame tra il territorio provinciale e la Repubblica Ceca

BAT - martedì 21 aprile 2026 18.00 Comunicato Stampa
Si è svolto presso il Palazzo del Governo a Barletta l'incontro istituzionale tra il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott.ssa Flavia Anania, e il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo.
L'incontro, svoltosi in un clima di profonda cordialità, ha rappresentato un'importante occasione di confronto per rafforzare il legame tra il territorio provinciale e la Repubblica Ceca, consolidando i rapporti diplomatici e istituzionali già esistenti.
Sono stati approfonditi diversi temi di interesse comune, tra cui le potenzialità di sviluppo per le imprese locali e la volontà di collaborare ad iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e produttivo della BAT in ambito internazionale.
"Ringrazio il Prefetto per la disponibilità dimostrata - ha commentato il Console Di Matteo -. La sinergia con le istituzioni dello Stato è fondamentale per offrire supporto al tessuto economico e sociale della nostra regione. La collaborazione con la Prefettura rappresenta infatti un pilastro per favorire scambi fruttuosi tra la Puglia e la Repubblica Ceca".
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • prefettura barletta andria trani
  • Riccardo di Matteo
  • Prefetto Flavia Anania
Ad Andria un incontro dei giovani candidati della coalizione a sostegno di Giovanna Bruno
21 aprile 2026 Ad Andria un incontro dei giovani candidati della coalizione a sostegno di Giovanna Bruno
Profilo della Salute: la consegna del documento giovedì mattina 23 aprile presso il Food Policy Hub
21 aprile 2026 Profilo della Salute: la consegna del documento giovedì mattina 23 aprile presso il Food Policy Hub
Altri contenuti a tema
Il Prefetto Anania adotta tre interdittive antimafia Il Prefetto Anania adotta tre interdittive antimafia Nei confronti di due imprese agricole di San Ferdinando di Puglia ed una di Trinitapoli
Fidelis Andria-Acerrana e Barletta-Real Normanna vietate ai tifosi campani Fidelis Andria-Acerrana e Barletta-Real Normanna vietate ai tifosi campani Le disposizioni del Prefetto per garantire il regolare svolgimento dei due incontri sportivi
Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat Confronto con il Prefetto Flavia Anania su casa, mobilità e sicurezza
Ecoballe, in Prefettura una cabina di regia contro gli illeciti Vita di città Ecoballe, in Prefettura una cabina di regia contro gli illeciti Secondo incontro interistituzionale dopo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: mappatura dei siti, piattaforma condivisa e rafforzamento dei controlli
Protocollo contro lo sfruttamento lavorativo, Cgil: "Bene ma sia subito operativo" Vita di città Protocollo contro lo sfruttamento lavorativo, Cgil: "Bene ma sia subito operativo" Flai, Inca e Cgil Bat alla sigla in Prefettura a Barletta
Sottoscritto in Prefettura il protocollo contro l'illegalità in agricoltura Vita di città Sottoscritto in Prefettura il protocollo contro l'illegalità in agricoltura C'era anche la Sindaca di Andria Giovanna Bruno
Vertice alla Prefettura di Bari sulle aree periferiche critiche: al centro il quartiere San Valentino ad Andria Territorio Vertice alla Prefettura di Bari sulle aree periferiche critiche: al centro il quartiere San Valentino ad Andria Stabilite le linee di intervento
San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci Celebrata questa mattina, come tradizione presso la Chiesa del Purgatorio
La ginecologia del "Bonomo " di Andria aderisce alla “Open week” sulla salute della donna
21 aprile 2026 La ginecologia del "Bonomo" di Andria aderisce alla “Open week” sulla salute della donna
Sarnese battuta, Fidelis Andria in crescita, con il futuro che comincia oggi
21 aprile 2026 Sarnese battuta, Fidelis Andria in crescita, con il futuro che comincia oggi
Oltre lo sport: all'IC "Cotugno " di Andria un'alleanza tra scuola e salute per far crescere il futuro
21 aprile 2026 Oltre lo sport: all'IC "Cotugno" di Andria un'alleanza tra scuola e salute per far crescere il futuro
Sciopero Tir, Coldiretti Puglia: "con l’88% del cibo che viaggia su gomma a rischio scaffali e spesa cittadini "
21 aprile 2026 Sciopero Tir, Coldiretti Puglia: "con l’88% del cibo che viaggia su gomma a rischio scaffali e spesa cittadini"
Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia
21 aprile 2026 Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia
"Screening mammario gratis a tutte le donne dai 45 ai 74 anni "
21 aprile 2026 "Screening mammario gratis a tutte le donne dai 45 ai 74 anni"
Avviati i lavori lungo la strada provinciale nei pressi del McDonald’s
20 aprile 2026 Avviati i lavori lungo la strada provinciale nei pressi del McDonald’s
Riqualificazione della Villa comunale, informazioni importanti per i cittadini
20 aprile 2026 Riqualificazione della Villa comunale, informazioni importanti per i cittadini
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.