Verso le regionali: Schlein ringrazia ed Emiliano fa un passo indietro

La segretaria PD annuncia che il Governatore uscente non si candiderà

Puglia - martedì 2 settembre 2025 20.30
"Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali. Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione, essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia.

Tutto il Partito Democratico gli é riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni. Ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".
Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.
  • regione puglia
  • michele emiliano
  • Elly Schlein
