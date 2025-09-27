Domenico De Santis - Giovanna Bruno
Vita di città

Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria"

Il segretario regionale del PD ringrazia la sindaca per questa scelta di grande valore

Andria - sabato 27 settembre 2025 18.24
"In queste settimane diversi cittadini, molti nostri iscritti, militanti, amministratori di Andria hanno chiesto a Giovanna Bruno e a noi del Partito Democratico di candidarla alle elezioni regionali". Lo dichiara il segretario del PD Puglia Domenico De Santis a proposito del lancio della ricandidatura della sindaca alle prossime amministrative.
"Giovanna ci ha riflettuto e ha deciso di non tradire la città ma di ricandidarsi a Sindaco di una delle città più importanti d'Italia, la quarta più grande della Puglia.
È inutile negare che la sua candidatura sarebbe stata molto utile al successo elettorale della lista del PD. Ma ha prevalso in lei il senso di responsabilità e l'amore per la città. Ringrazio Giovanna per questa sua scelta di grande valore, volta a tutelare gli interessi di Andria e dell'intera BAT. Il suo ottimo lavoro di Governo che ha risanato il bilancio comunale e sta realizzando importanti investimenti pubblici cambiando il volto della città è arrivato dopo da anni bui in cui il centrodestra ha portato Andria sull'orlo del dissesto. Andria non può tornare indietro e la ricandidatura di Giovanna Bruno è l'unica prospettiva che può proiettare la in futuro di grandi successi e di sviluppo.
Grazie Giovanna, buon lavoro e buon vento verso la riconferma a Sindaca di Andria!", conclude De Santis.
