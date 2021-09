Vaccini anti-Covid, nella Bat si va avanti con le terze dosi

A Barletta l'hub di riferimento nell'ospedale Dimiccoli per i fragili

Nella Asl Bat in linea con le indicazioni ministeriali e regionali continua anche nella Asl Bt la vaccinazione dei pazienti fragili con la terza dose. I pazienti vengono individuati e contattati dalle strutture di riferimento: il punto vaccinale unico è stato allestito presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta.Sono 5.736.512 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 6.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.487.501).