“Coltiviamo l'Italia”, iniziativa nazionale ad Andria di Fratelli d'Italia

"Coltiviamo l'Italia", iniziativa nazionale organizzata dal Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia della Camera, fa tappa ad Andria. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, ha l'obiettivo di costruire un importante momento di confronto e di riflessione con il mondo agricolo e della pesca del nostro territorio. L'appuntamento, volto a fare il punto sulle azioni del governo Meloni per il sostegno, la crescita e la tutela del settore primario, è in programma venerdì 4 luglio alle ore 18.30 presso il Chiostro di San Francesco.Interverranno, tra gli altri, l'on. Mariangela Matera, l'eurodeputato Francesco Ventola, il responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, on. Aldo Mattia, il capogruppo di Fratelli d'Italia Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, on. Marco Cerreto, modererà i lavori l'on. Giandonato Lasalandra, membro Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Concluderà la serata l'on. Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.Da inizio legislatura il governo Meloni ha stanziato 11 miliardi di euro per il settore: mai nella storia della Nazione così tante risorse. E poi la difesa del Made in Italy e il contrasto all'italian sounding e alle contraffazioni alimentari, l'aumentata capacità di spesa delle risorse disponibili passata dal 57% del 2022 al 79% del 2024 che hanno fatto dell'Italia la prima nazione UE per valore aggiunto dell'agricoltura."Abbiamo scelto un tema fondamentale per la nostra città e per l'intero territorio – spiega il dott. Sabino Napolitano, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia – cercando di coinvolgere il più ampio parterre possibile di soggetti impegnati nel settore. Prenderanno parte, infatti, le associazioni di categoria con cui è d'obbligo un confronto sempre serrato ma costruttivo"."Grazie all'impegno dell'on. Mariangela Matera – prosegue Napolitano – è stata scelta Andria come città dove svolgere questa tappa regionale di Coltiviamo l'Italia, un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dopo l'altra manifestazione di respiro nazionale svoltasi in città come Prima le Idee, alla presenza di ministri e parlamentari di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è che la giornata non sia solo un mero appuntamento divulgativo e istituzionale ma si traduca in un progetto concreto di rilancio del settore ad Andria, nella BAT ed in Puglia".