“Una Finestra sul Cortile” Nel Cuore del Festival: il calendario degli spettacoli da lunedì 8 a mercoledì 9

Dopo il confortante debutto del week end, la macchina organizzativa della Rassegna –– entra a regime e propone una serie di appuntamenti di grande richiamo, coniugando le varie location con gli spettacoli in cartellone e creando così una perfetta interazione tra eventi e ambiente urbano.Si cominciacon, una delle opere più celebri di Shakespeare, primo step di una trilogia diper la serie. L'appuntamento è per lepresso il(sul centrale Corso Cavour), una location insolita per presentare un grande classico, che però rivela l'esplicita volontà dell'autore di portare il Teatro oltre gli spazi canonici e tradizionali, rendendolo accessibile anche ai profani e comunque ad un pubblico generalista., secondo atto di. In scena un altro capolavoro del Bardo, il, questa volta nei locali di) sempre alleAncoranell'alle oregrande attesa per la, dal secondo libro dell'Eneide di Virgilio. Lo spettacolo - nella versione elaborata dalla; con; regia e luci di; live set) - è interpretato interamente in versi e con metrica latina (sovratitoli tradotti in italiano). "Nella cosiddetta lingua morta, mai stata così viva, Menegoni/Virgilio richiama la memoria dello storico incendio di Troia, dello sterminio di un popolo e della concitata fuga per mare". Si. Stesso sito, stesso orario.– terzo ed ultimo appuntamento con. In scena l', in una versione che mira a "coinvolgere il pubblico in un'esperienza viva ed interattiva. Un altro viaggio tra sottintesi, simbolismi e zone d'ombra, per portare alla luce l'attualità delle trame shakesperiane, sempre intessute di vita e di passione"."Ventinove anni sono un lasso di tempo più che congruo – ha ricordato laCongruo per testimoniare che questo Festival è ormai adulto, maturo e consapevole. È arrivato fin qui sperimentando, esplorando ed innovando. Ha resistito alle tendenze ed alle seduzioni commerciali ed alle massificazioni. Ha accompagnato in un percorso di crescita un'utenza sempre più vasta e partecipe. Ed oggi raccoglie un meritato consenso di critica e di pubblico. Un dato di fatto che non può non inorgoglire l'intera civica amministrazione da me presieduta".