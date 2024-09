Un viaggio nel tempo, con i "Tesori nascosti di Andria"

Andria si appresta a vivere un evento culturale di particolare rilievo, un palcoscenico esclusivo per la valorizzazione della musica del passato, con un madrigalista andriese del '500: Giovanni Antonio Cirullo d'Andria.A darne notizia è Antonio Pistillo, ambasciatore di Italia&friends e Italia&friends Puglia. "Un tuffo nel passato quello del festival "Tesori Nascosti di Andria". Dal 6 all'8 Settembre 2024, nella Città di Andria, la Chiesa di S. Anna in Via Flavio Giugno, sede storica di "Italia Nostra" sezione di Andria, ospiterà concerti, conferenze e masterclass dedicate a Giovanni Antonio Cirullo d'Andria ed alla sua straordinaria musica. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale locale e di far conoscere al grande pubblico un artista che merita di essere riscoperto.Il cuore pulsante del festival saranno i concerti che si terranno nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant'Anna. Una sicura emozione con le voci straordinarie di: Sajt Ensemble, il 7 Settembre: Un gruppo vocale internazionale che vi farà viaggiare attraverso le diverse culture europee, proponendo un repertorio ricco di sfumature e colori. Apulia Cantat l'8 Settembre: Un coro che vi incanterà con le sue armonie perfette, interpretando le opere più celebri del repertorio rinascimentale.Per chi vorrà approfondire la conoscenza di Cirullo e della musica del suo tempo ci sarà la possibilità di seguire degli incontri tenuti da esperti del settore. Per gli appassionati di musica, il festival offre un'opportunità unica di approfondire le proprie conoscenze grazie a una serie di masterclass tenute da docenti di fama internazionale.Le lezioni si svolgeranno nei giorni 6, 7 ed 8 settembre, presso l'Istituto comprensivo "Jannuzzi Monsignor di Donna" e saranno dedicate a:-Direzione corale: Impara a dirigere un coro e a valorizzare le voci dei tuoi allievi.-Educazione musicale: Scopri nuovi metodi per avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica.-Pianoforte creativo: Libera la tua creatività e esplora nuove possibilità espressive al pianoforte."Questo festival è un'occasione unica per vivere l'emozione della musica rinascimentale e per scoprire un tesoro nascosto della nostra Città -afferma Riccardo Lorusso, Direttore artistico dell'evento-. L'invito è rivolto a tutti perché partecipare numerosi! Vuol dire valorizzare questo mondo rappresentato dalla musica che a volte viene ignorato".Per informazioni e iscrizioni: andria@italianostra.orginfo@riccardolorusso.comTel. +393408591230Non lasciatevi sfuggire questo viaggio nel tempo!