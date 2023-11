Convegno di Italia Nostra Andria: “Monte Santa Barbara: oblio o tutela?”

In programma venerdì 24 novembre alle ore 18,30, presso la chiesa di Sant’Anna in via Flavio Giugno 19

L'associazione Italia Nostra sezione di Andria organizza per venerdì 24 novembre prossimo alle ore 18,30, presso la chiesa di Sant'Anna in via Flavio Giugno 19, un convegno pubblico su Monte Santa Barbara, sito archeologico presente nel territorio di Andria nella contrada omonima, dal titolo "Monte Santa Barbara: oblio o tutela?"Alla presenza del Sindaco di Andria Avv. Giovanna Bruno, della Sovrintendente BAT/Foggia Arch. Anita Guarnieri e della Presidente di Italia Nostra Puglia Prof.ssa Rafaella Cassano, relazioneranno la Dott.ssa Marina Zingaro su un suo studio dal titolo "L'analisi storica del sito Monte Santa Barbara: applicazione di approcci interdisciplinari" e l'Ing. Riccardo Ruotolo su una sua ricerca intitolata "Monte Santa Barbara: promesse e impegni mai attuati".Modererà l'incontro la Prof.ssa Maria Teresa Natale di Italia Nostra-Andria . Le conclusioni saranno affidate all'Arch. Gianni Selano di Italia Nostra Andria. La finalità del convegno è quella di porre l'attenzione su un sito archeologico sconosciuto a molti cittadini e bisognoso di tutela. Il sito di monte Santa Barbara è stato oggetto di studio e di ricerche scientifiche nel 2001/2002 quando, sulla base di una Intesa tra Soprintendenza, Comune di Andria e Politecnico di Bari, è stato redato un database per la realizzazione del PUT.Seguirà sabato mattina una visita sul sito a cura dell'Associazione Italia Nostra Andria.