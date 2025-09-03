il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte
il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte
Eventi e cultura

Un nuovo capitolo di amicizia nel segno di Federico II: il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte

La visita è stata un’occasione per celebrare l’unità storica e culturale che lega le città al Puer Apuliae

Andria - mercoledì 3 settembre 2025 5.44
La Città di Andria ha accolto il Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, che ha visitato il celebre Castel del Monte, simbolo della potenza e del genio di Federico II di Svevia. La visita prosegue il lavoro che la sindaca Bruno e il sindaco della città che ha dato i natali all'imperatore hanno avviato mesi addietro, concentrandosi sulla opportunità che una rete nazionale di comuni federiciani darebbe ai territori in termini di ricaduta turistica e culturale.
La visita, infatti, è stata un'occasione per celebrare l'unità storica e culturale che lega le città al Puer Apuliae, figura attenzionata in tutto il mondo per le sue gesta e il suo carisma.
Jesi ha una tradizione longeva che celebra il dies natalis di Federico II, il 26 dicembre. Non ha siti legati all'imperatore ma intorno al suo essere nato nella città marchigiana ha costruito una offerta culturale: dalla Fondazione Federico II di Svevia all'Ente Palio, incentrato su percorsi medievali in costume e rievocazioni varie.
La Città federiciana per eccellenza resta Andria con il suo magnifico maniero. Ad accogliere il sindaco di Jesi, anche la direttrice di Castel del Monte con cui l'amministrazione opera sinergicamente, per cercare di abbattere definitivamente le tante frizioni e restrizioni che incidono su un bene che è si del Comune di Andria e in territorio di Andria, ma sconta tanti altri Enti da cui la sua gestione dipende.
I due sindaci si sono imbattuti in tanti turisti stranieri che nel nome di Federico si muovono in tutto il mondo. Ed è esattamente questo il circuito che strutturalmente si vuole provare a tenere insieme, dal fil rouge delle città federiciane.
Imminente, intanto, il ritorno della delegazione di Jesi per il premio Stupor Mundi istituito dall'amministrazione Bruno, così come è all'esame la formalizzazione del gemellaggio istituzionale delle due Città.
A questo percorso si aggiunge il gemellaggio enogastronomico in atto con la Città di Adria, con protagonista il Consorzio della Burrata IGP di Andria, dove la sindaca Bruno si recherà il 5 settembre nella giornata in cui la Puglia sarà rappresentata proprio dalla nostra Città.
Altro gemellaggio in corso, di rilievo, è quello con la città di Bologna intorno alla figura di Carlo Broschi, in arte Farinelli, il castrato più famoso di tutti i tempi. Già in fase avanzata le relazioni tra la sindaca Bruno e il sindaco Matteo Lepore.


  • Comune di Andria
  • Castel del Monte
  • Federico II di Svevia
