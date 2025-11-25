Giovanni Vurchio e Schlein
Giovanni Vurchio e Schlein
Politica

Ultim'ora: Giovanni Vurchio eletto in consiglio regionale

Con i resti il candidato del Pd è al momento l'unico rappresentante di Andria a sedere nella massima assise regionale

Andria - martedì 25 novembre 2025 05.00
"Contr'ordine compagni, abbiamo Giovanni Vurchio in consiglio regionale". Sarebbe stato questo l'annuncio che ieri, a tarda sera è risuonato nel comitato elettorale del presidente del consiglio comunale.

Quando ormai si erano perse tutte le speranze di avere un rappresentante di Andria in via Gentile a Bari, grazie al computo dei resti su base provinciale, è risultato eletto, terzo della lista del PD, dietro a Debora Ciliento e Domenico De Santis.

La conferma delle voci è arrivata dal sito del Ministero dell'Interno, Eligendo, che ha avvalorato con la spunta verde quella che era solo una semplice ridda di ipotesi.

Ricordiamo gli altri andriesi in lizza. Marianna Sinisi per la lista "Decaro Presidente; Daniela Iolanda Antonia Maiorano per la lista "Per la Puglia Decaro candidato presidente"; Lilla Bruno per "Avanti popolari con Decaro candidato presidente"; Michele Coratella per il Movimento 5 Stelle e Grazia Di Bari per Alleanza Verdi Sinistra.
Per Lobuono presidente: Flavio Geremia Civita per la lista di Fratelli d'Italia; Luigi Del Giudice e Tonia Pagliaro per Forza Italia e Nicola Civita per Lega Puglia;

Auguri quindi al neo consigliere regionale Giovanni Vurchio.
  • partito democratico andria
  • regione puglia
  • giovanni vurchio
  • elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Messaggio del Vescovo Mansi per l'inizio dell'Avvento 2025
25 novembre 2025 Messaggio del Vescovo Mansi per l'inizio dell'Avvento 2025
