Tra Passato e Presente: Peppino Pirro traccia un'analisi sulla disaffezione alla politica nella società odierna

Un'analisi della disaffezione alla politica nella società odierna. E' l'analisi che compie Peppino Pirro sul numero di dicembre di "Insieme" , il giornale ufficiale del PD Puglia, online già da qualche giorno, con una intervista realizzata da Cristoforo Porro.Il Partito Democratico della Puglia quindi rafforza la propria presenza digitale con il rilancio del portale ufficiale pdpuglia.org e il lancio di una nuova app, uno spazio moderno e funzionale pensato per migliorare la comunicazione e l'interazione promuovendo un dialogo costruttivo con i cittadini e gli iscritti.Il nuovo sito web si presenta come un hub digitale completo, concepito per rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza.Al cuore del portale, un flusso in continuo aggiornamento con contenuti multimediali come notizie, podcast, documenti, foto e video, oltre a una rubrica dettagliata che raccoglie informazioni sui segretari territoriali, i sindaci, i parlamentari e i rappresentanti istituzionali della regione.Il portale è arricchito da sezioni dedicate agli eventi, alle campagne politiche e agli strumenti per il coinvolgimento attivo, con una particolare attenzione alla trasparenza. E poi una area "Open" di consultazione e partecipazione attiva online.E come accennato, gli utenti potranno inoltre leggere e scaricare il giornale ufficiale del PD Puglia, "Insieme", che sarà consultabile anche attraverso la app.I mini-siti dei circoli territoriali offrono uno spazio per notizie, foto, video e documenti, valorizzando il radicamento locale del partito.La nuova app, progettata per completare e ampliare le funzionalità del portale, rappresenta un vero salto di qualità nella comunicazione politica del partito. Sito web e app integreranno notifiche push per aggiornamenti in tempo reale, una newsletter, e una funzione di personalizzazione che consentirà agli utenti di salvare il proprio circolo, eventi e notizie preferite, creando una sorta di agenda politica su misura. Le notifiche personalizzate, basate sugli interessi e sul circolo di appartenenza, assicureranno un'esperienza utente focalizzata e rilevante.«Il nuovo sito del PD Puglia - ha dichiarato il Segretario Domenico De Santis viene incontro alle esigenze di costruire un rapporto nuovo e diretto con i pugliesi. Non sarà solo uno strumento per gli iscritti ma soprattutto uno spazio politico per costruire una relazione diretta tra la politica e i cittadini. Ogni giorno ci saranno news sulle attività del PD e dei suoi rappresentanti istituzionali. Ci sarà anche uno spazio per interagire direttamente con il gruppo dirigente per costruire un rapporto diretto. La sua ideazione è frutto di Andrea Ottomanelli e del nostro gruppo di giovani che ringrazio pubblicamente.»